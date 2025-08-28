«Près de 950 millions de dollars à remporter» : est-il possible de jouer au loto Powerball depuis la France ?

Le méga-jackpot de près d'un milliard de dollars au loto Powerball suscite une véritable frénésie, et pas qu’aux États-Unis puisque des joueurs du monde entier s'y intéressent. Mais est-il réellement possible de tenter sa chance à ce tirage depuis la France ?

Une somme colossale. Le jackpot du Powerball s'élève désormais à 950 millions de dollars pour le tirage prévu le samedi 30 août, après qu'aucun billet gagnant n'a été vendu mercredi soir.

Bien que des millions de personnes rêvent de remporter ce butin exceptionnel, les probabilités que le chanceux se trouve en France sont pratiquement inexistantes, car participer depuis l'étranger est non seulement risqué, mais aussi illégal.

Le Powerball est la version américaine de notre loto national, avec une grille à deux dollars à compléter avec les six bons numéros. Les cinq balles blanches sont tirées parmi des nombres de 1 à 69 et la balle rouge parmi 26 numéros.

Depuis le gain de 204,5 millions de dollars remporté le 31 mai en Californie, les autres tirages n'ont pas trouver d'autres heureux gagnants, ce qui explique l'augmentation continue de cette cagnotte et l'engouement de millions de joueurs.

1 chance sur 292,2 millions

«Les ventes de billets Powerball ont doublé au cours de la semaine dernière, car davantage de joueurs se sont joints à la fête avec un billet à 2 dollars, tout en contribuant à de bonnes causes dans leurs communautés», a déclaré Matt Strawn, président du groupe de produits Powerball et PDG de la loterie de l'Iowa, avant le tirage au sort de mercredi soir.

Malgré une minuscule chance de décrocher le gain exceptionnel – une sur 292,2 millions très exactement – les joueurs français peuvent tenter le coup puisque la loterie n'est pas réservée aux seuls Américains ou résidents. Pour participer, il faut juste se trouver physiquement aux États-Unis, même pour les États autorisant l'achat de tickets en ligne.

Le site officiel de la loterie indique clairement qu'il est interdit de jouer depuis l'étranger, mais également que «personne n'a le droit de vendre des tickets de loterie par courriel ou sur Internet en dehors du territoire américain».

Pourtant, certains sites web tentent de contourner cette restriction en proposant d'acheter un ticket, et de récupérer les gains à votre place. Cependant, le prix de la grille passe à 4 ou 5 dollars et les intermédiaires prélèvent une part importante des gains.

Cela peut être des détails pour certains face à la possibilité de remporter une telle somme, mais le pari est extrêmement risqué. En effet, ces sites ne sont pas officiels, mais certains d'entre eux se révèlent même être des escroqueries bien rodées visant simplement à collecter vos informations bancaires.

Sixième plus gros gain jamais remporté

De plus, même si ces plates-formes achètent effectivement votre ticket, elles pourraient simplement décider de conserver vos gains en cas de victoire, ou l'organisation pourrait refuser de verser les gains car il ne reconnaît pas ce type de service.

«Il n'y a aucune réglementation encadrant ces sites qui affirment vendre des tickets ou un "service" consistant à l'acheter à votre place. De nombreuses loteries estiment qu'elles violeraient la loi locale et fédérale si elles versaient les gains acquis par des tickets achetés par un revendeur non autorisé», précise le site officiel.

Cette somme sera la sixième plus importante de l'histoire du Powerball, derrière le montant record de 2,04 milliards de dollars gagné en Californie en novembre 2022.

Le grand gagnant aura le choix entre recevoir l'intégralité du pactole sous forme de rente de 30 versements annuels ou opter pour un versement unique de 428,9 millions de dollars. Dans les deux cas, ces montants sont indiqués avant prélèvement des impôts. En effet, contrairement aux gains versés par FDJ pour l'Euromillions ou le Loto qui sont nets d'impôts, les jackpots du Powerball sont imposables.

Les tirages ont lieu tous les lundis, mercredis et samedis à 23h (heure locale).