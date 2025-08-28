Retour des vacances : le rétroviseur intérieur central des voitures est-il obligatoire ?

On entend tout et son contraire concernant la présence obligatoire, ou non, des rétroviseurs. En cette période estivale où de nombreuses personnes sont sur la route des vacances, un point s'impose pour savoir ce que dit la loi.

Un rétroviseur manquant ou cassé ? Si généralement une voiture possède trois rétroviseurs, un à l'intérieur de l'habitable et deux à l'extérieur de façon latérale, leur utilité est de permettre au conducteur de voir tout ce qu'il se passe derrière lui et éviter d'éventuels accidents. Dans le cas où la visibilité du conducteur serait obstruée ou non maximisée, vous êtes potentiellement sanctionnable.

D'un point de vue historique, Me Franck Cohen, avocat en droit routier, rappelle que «les premiers véhicules comportaient déjà un rétroviseur gauche (côté conducteur) mais pas de rétroviseur droit (côté passager)», avant de poursuivre : «Le rétroviseur gauche est devenu obligatoire en 1972, et le rétroviseur droit, apparu sur le tard, est, lui aussi, devenu obligatoire en 1972 pour les automobiles ne comportant pas de rétroviseur central intérieur. Ce dernier est obligatoire depuis 1969».

Malgré la présence des trois rétroviseurs, il reste tout de même nécessaire de vérifier soi-même les angles morts.

Quant aux motos et cyclomoteurs, seul le rétroviseur gauche est obligatoire. Le droit étant tout de même conseillé. Il est également nécessaire qu'ils soient propres et en bon état, avec un numéro d’homologation européenne CE et être d’une taille minimum de 69 cm2.

Jusqu'à 450 euros d'amende

En cas de manquement, l'avocat Me Laurent Franck détaille que «les voitures de taille classique doivent être équipées d’au moins un rétroviseur intérieur et un rétroviseur extérieur gauche». Pour les véhicules particuliers ayant les carrosseries commerciales et breaks, le rétroviseur droit est obligatoire, ou bien lorsque le type de véhicule ne peut pas avoir de rétroviseur central.

À noter que le rétroviseur intérieur doit permettre de voir sur au moins 20 mètres de large et 60 mètres de long vers l’arrière, il ne doit aussi pas être masqué par des appuis-tête et doit comporter un mode jour et nuit, afin de ne pas être ébloui par les phares des autres usagers de la route lorsqu’il fait sombre.

Lorsqu'un véhicule ne comporte pas tous ses rétros obligatoires, l’automobiliste se trouve sous la menace d'une amende de 3e classe, c'est-à-dire une amende forfaitaire de 68 euros (minorée à 45 euros si elle est réglée rapidement, majorée à 180 euros et jusqu’à 450 euros). Les cas de rétroviseurs non homologués, sales, cassés, mal réparés… sont également susceptibles de faire l’objet d’une sanction. Cette infraction au code de la route n'engendre aucune perte de points sur le permis de conduire.