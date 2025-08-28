Vagues-submersion : voici les 3 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Météo-France a placé trois départements de la façade atlantique en vigilance jaune pour risques de vagues-submersion ce vendredi 29 août.

Prudence en bord de mer. Vendredi 29 août, en vue de vagues potentiellement dangereuses, Météo-France a placé trois départements en alerte jaune.

Les départements concernés par un risque de «vagues-submersion» sont les Landes, la Gironde ainsi que les Pyrénées-Atlantiques.

© Météo-France

À noter que neuf départements ont également été placés en vigilance jaune pour risques de pluies et d’inondations en cette journée de vendredi.

De plus, l’ensemble du territoire à l'exception du Nord, du Pas-de-Calais, de l'Aude, des Hautes-Alpes, des Alpes-de-Hautes-Provence, du Var et des Alpes-Maritimes est assujetti à des vigilances jaunes concernant les orages.

Les prévisionnistes préconisent une prudence sur l’ensemble du territoire.