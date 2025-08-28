Vents violents : voici les 4 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Quatre départements ont été placés en vigilance jaune, ce vendredi 29 août, par Météo-France en raison d'un risque de vents violents.

Accrochez-vous. Après une dernière vague de chaleur, le temps va se rafraîchir, particulièrement dans quatre départements mis en vigilance jaune pour vents violents ce vendredi.

Les résidents des Pyrénées-Atlantiques, des Landes, de la Gironde et Charente-Maritime devront faire preuve de prudence. Ces départements sont également placés en vigilance jaune «pluie-inondation» et «Orages».

© Météo-France

Les prévisionnistes ont indiqué que, dès le matin, un temps instable avec des averses orageuses touchera dès le matin la zone allant de la Bretagne et la Normandie à la Nouvelle-Aquitaine. Le vent soufflera fort avec des rafales de 60 à 80 km/h, voire 80 à 100 km/h sur la côte aquitaine.

«Avant la mi-journée, nuages, pluies, orages et rafales de vent s'étendent jusqu'aux Hauts-de-France, Île-de-France, Bourgogne, Auvergne et le nord-ouest de l'Occitanie», ont-ils ajouté.

Ces conditions agitées toucheront l'ensemble du territoire, avec des averses fréquentes parfois orageuses et un vent soutenu jusqu'à 60-80 km/h en rafales l'après-midi. Sur le pourtour méditerranéen, les épisodes pluvieux seront moins nombreux.

La tramontane et le vent d'ouest souffleront assez fort, entre 60 et 80 km/h, du littoral de la région PACA jusqu'à la Corse.