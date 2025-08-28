Vote de confiance : pourquoi la rencontre entre François Bayrou, Jordan Bardella et Marine Le Pen ne devrait-elle rien changer ?

Alors que François Bayrou va convier à partir du lundi 1er septembre tous les chefs de parti à Matignon à une semaine du vote de confiance à l’Assemblée, la rencontre avec l’État-major du Rassemblement national pourrait ne pas servir à grand-chose, Jordan Bardella et Marine Le Pen étant décidés à faire partir le Premier ministre.

Un retour en arrière ne semble pas envisageable. Ce lundi 1er septembre, François Bayrou va recevoir les chefs de partis à Matignon, dans le cadre de consultations. Déterminé à remporter son vote de confiance sur la dette et le budget, qui se tiendra le 8 septembre prochain, le Premier ministre pourrait cependant ne pas parvenir à sauver sa fonction à l’issue de ces discussions.

Si La France insoumise a indiqué qu’elle ne se rendrait pas à Matignon, le Rassemblement national répondra lui présent, sans pour autant montrer une forme de coopération avec le chef du gouvernement.

«Marine Le Pen et Jordan Bardella rencontreront François Bayrou lundi mais rien ne fera changer d’avis le RN qui votera contre la confiance», a rappelé Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement national ce jeudi sur RMC.

Représentants de l'opposition "en vacances": "Marine Le Pen lui a écrit [à François Bayrou] au milieu de l'été", assure Laurent Jacobelli (RN) pic.twitter.com/3TqxFg1Kg3 — RMC (@RMCInfo) August 28, 2025

Pour rappel, le RN avait immédiatement marqué son intention de voter contre la confiance du gouvernement de François Bayrou lorsque ce dernier avait annoncé l’organisation de ce vote, le 8 septembre prochain à l’Assemblée nationale.

Une sortie jugée maladroite

Invité sur TF1 ce mercredi, François Bayrou a irrité, un peu plus, le Rassemblement national. Le Premier ministre a justifié sa décision de ne pas avoir contacté les représentants de l’opposition cet été car ils étaient, selon lui, «en vacances».

Une sortie immédiatement critiquée par le RN. «Contrairement à ce que vous avez affirmé devant des millions de Français au 20h de TF1, le Rassemblement national n’était pas 'en vacances'», a répondu Marine Le Pen sur X. «Tout le monde peut vérifier que je vous ai bien écrit une lettre précise et détaillée sur vos propositions budgétaires, lettre restée sans réponse», a-t-elle ajouté.

Monsieur le Premier ministre, vous dites ne pas aimer la ruse… Pour ma part, je n’aime pas le mensonge.



Contrairement à ce que vous avez affirmé devant des millions de Français au 20h de TF1, le Rassemblement national n’était pas « en vacances ».



Tout le monde peut vérifier… — Marine Le Pen (@MLP_officiel) August 27, 2025

«Puisque Monsieur Bayrou parlait de vacances, clairement, il va en prendre de très longues», a rajouté Laurent Jacobelli ce jeudi.

Si François Bayrou venait à devoir démissionner à l’issue du vote de confiance le 8 septembre prochain, Marine Le Pen et Jordan Bardella ont appelé Emmanuel Macron à dissoudre à nouveau l’Assemblée nationale.

Au-delà de sa rencontre avec le chef du gouvernement, le RN se réunira le 2 septembre prochain afin d’évoquer sa stratégie dans le cadre d’éventuelles législatives anticipées.