«Zone interdite aux musulmans» : un jeune de 19 ans jugé ce jeudi pour avoir apposé des autocollants islamophobes et néonazis

Un Orléanais de 19 ans comparaît ce jeudi 28 août devant le tribunal correctionnel. Il est accusé d’avoir recouvert le centre-ville et le campus universitaire d’autocollants islamophobes et néonazis.

Des affiches honteuses. Dans la nuit du 11 au 12 mai, des dizaines de stickers au contenu haineux ont été collés à Orléans par un jeune homme de 19 ans. Parmi eux, des slogans comme «Zone interdite aux musulmans» ou encore «Good Night Left Side», assortis de symboles néonazis tels que le «soleil noir».

Le mis en cause, interpellé le 21 mai, avait reconnu les faits en garde à vue. À l’audience du 15 juin, dont le délibéré a été reporté à ce jour, il avait évoqué un passé marqué par une hospitalisation psychiatrique et une tentative de suicide. Il suivrait actuellement une formation chez les Compagnons du devoir et dit avoir subi ce qu’il qualifie de «harcèlement de masse».

un «patriote fier d'être français»

En attendant son jugement du jour, le prévenu est resté placé sous contrôle judiciaire, soumis à plusieurs obligations, dont un couvre-feu de 19h à 6h du matin. Le 15 juin dernier, l'homme s'était présenté comme un «patriote fier d’être Français».

SOS Racisme, la Licra et plusieurs associations se sont constituées parties civiles. La préfète du Loiret, Sophie Brocas, a dénoncé «avec la plus grande fermeté» des messages incitant à la haine et à la discrimination. L’université d’Orléans, également touchée, a porté plainte et retiré les autocollants du campus.

🇫🇷 FLASH - « Une meilleure société sans musulmans »



À Orléans, des autocollants portant le message « zone interdite aux musulmans » ont été apposés dans la ville. Une initiative qui choque les riverains et témoigne d’une radicalisation des discours dans l’espace public. pic.twitter.com/1kdzw7bNoh — Tajmaât (@Tajmaat_Service) May 14, 2025

Dans les rues de la ville, la découverte a suscité l’émotion. «On est un peu estomaqués. Je pense qu’un cap a été franchi», a témoigné un professeur d’histoire-géographie auprès de nos confères de chez Ici Orléans.

De plus, des élus de gauche, dont le député LFI Thomas Portes et l’eurodéputée Rima Hassan, ont dénoncé une «extrême droite décomplexée».