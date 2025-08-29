«Ça représentait beaucoup pour nous» : une plaque commémorative de 4 victimes du massacre d'Oradour-sur-Glane volée

Entre le 19 et le 22 août dernier, une plaque dédiée à quatre victimes du massacre d'Oradour-sur-Glane (Haute-Vienne) commis par les nazis a été volée dans le cimetière de la commune. Lundi, une plainte a été déposée contre X à la gendarmerie.

Un vol sentimental. Entre le 19 et le 22 août dernier, une plaque dédiée à quatre victimes du massacre d'Oradour-sur-Glane (Haute-Vienne) a été volée dans le cimetière de la commune. Cette dernière rendait hommage à Claudine, Renée, Huguette et Maryse, quatre sœurs, âgées de 6 à 13 ans, qui ont péri dans l'église d'Oradour-sur-Glane, le 10 juin 1944.

«C'est la première fois qu'on vole une plaque comme ça»

Suite à ce vol, Geneviève Fougeras, la sœur des disparues, a exprimé son incompréhension, auprès de CNEWS. «Ça représentait beaucoup pour nous, parce qu'on allait se recueillir sur cette plaque. C'était mes parents qui avaient fait faire cette plaque. Et donc, moi, je l'ai toujours connue», déplore-t-elle.



Benoît Sadry, le président de l'Association nationale des familles de martyrs d'Oradour-sur-Glane, dénonce un vol grave et à caractère malsain. «C'est la première fois qu'on vole une plaque comme ça dans le cimetière d'Oradour-sur-Glane. Je rappelle qu'il y a quand même un certain nombre de visiteurs qui repartent tout le temps avec des pierres, avec des objets qui ont pu être trouvés dans les ruines qui peuvent rester. J'espère surtout que la médiatisation de cette affaire-là fera que la personne qui a commis ça se rendra compte de la gravité de ce qui a été fait», explique-t-il.

Une plainte a été déposée contre X, lundi, à la gendarmerie. Pour rappel, 643 personnes ont péri lors du massacre d'Oradour-sur-Glane par les nazis.