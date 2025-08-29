Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Découverte d'un homme mort et défiguré dans le Doubs : ce que l'on sait

La Division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS) a été chargée des investigations. [JULIEN DE ROSA / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le cadavre d'un homme a été découvert ce mercredi par la police dans le jardin d'un pavillon inoccupé d'Audincourt (Doubs). Selon la justice, le visage de la dépouille était complètement défiguré. 

La piste criminelle privilégiée dans ce dossier. Le corps sans vie d'un homme a été retrouvé, gisant dans une mare de sang, d'un jardin situé à Audincourt (Doubs), a fait savoir le procureur de Montbéliard ce jeudi. 

La macabre découverte s'est faite la veille, sur le terrain d'une maison inoccupée d'un quartier résidentiel. 

Ainsi, d'après Paul-Edouard Lallois, la piste criminelle semble la plus propice au vu des nombreuses blessures que présente le défunt. 

Il y a «des signes de mort violente, mais pour l'instant on ne sait pas de quoi il est mort exactement», a ajouté le ministère public, précisant qu'une autopsie du corps était prévue ce vendredi 29 août, dans l'après-midi. 

«Traîné sur le sol»

Les premières constatations du médecin légiste démontrent que la date du décès est récente et pourrait «remonter à mercredi matin», selon lui. 

Le visage de l'homme «est très dégradé» et son corps «présente des traces de terre sur le dos», ce qui traduirait «qu'il s'est fait traîné» au sol, a ajouté Paul-Edouard Lallois. 

Près du corps, une sacoche contenant des papiers d'identité appartenant à une personne âgée de 48 ans et domiciliée en Alsace, défavorablement connue des services de police pour des faits de droit commun. 

Sur le même sujet Hérault : le cadavre d’un homme victime de violences repêché dans le Canal du Midi Lire

«Mais le visage de la victime étant méconnaissable, elle doit encore être formellement identifiée par comparaisons digitales et ADN», a souligné le procureur. Une enquête a été ouverte et confiée à la Division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS). 

doubshommeincident

À suivre aussi

Disparition inquiétante de Damien, 37 ans, dans le Doubs : ce que l'on sait
Ex-chef du Hamas comparé à «un héros» : le procès d'Ismaël Boudjekada, poursuivi pour apologie du terrorisme, renvoyé au 23 octobre 2025
Besançon : un adolescent blessé par des tirs de mortier devant un collège, un suspect âgé de 13 ans placé sous contrôle judiciaire

Ailleurs sur le web

Dernières actualités