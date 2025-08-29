Découverte d'un homme mort et défiguré dans le Doubs : ce que l'on sait

Le cadavre d'un homme a été découvert ce mercredi par la police dans le jardin d'un pavillon inoccupé d'Audincourt (Doubs). Selon la justice, le visage de la dépouille était complètement défiguré.

La piste criminelle privilégiée dans ce dossier. Le corps sans vie d'un homme a été retrouvé, gisant dans une mare de sang, d'un jardin situé à Audincourt (Doubs), a fait savoir le procureur de Montbéliard ce jeudi.

La macabre découverte s'est faite la veille, sur le terrain d'une maison inoccupée d'un quartier résidentiel.

Ainsi, d'après Paul-Edouard Lallois, la piste criminelle semble la plus propice au vu des nombreuses blessures que présente le défunt.

Il y a «des signes de mort violente, mais pour l'instant on ne sait pas de quoi il est mort exactement», a ajouté le ministère public, précisant qu'une autopsie du corps était prévue ce vendredi 29 août, dans l'après-midi.

«Traîné sur le sol»

Les premières constatations du médecin légiste démontrent que la date du décès est récente et pourrait «remonter à mercredi matin», selon lui.

Le visage de l'homme «est très dégradé» et son corps «présente des traces de terre sur le dos», ce qui traduirait «qu'il s'est fait traîné» au sol, a ajouté Paul-Edouard Lallois.

Près du corps, une sacoche contenant des papiers d'identité appartenant à une personne âgée de 48 ans et domiciliée en Alsace, défavorablement connue des services de police pour des faits de droit commun.

«Mais le visage de la victime étant méconnaissable, elle doit encore être formellement identifiée par comparaisons digitales et ADN», a souligné le procureur. Une enquête a été ouverte et confiée à la Division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS).