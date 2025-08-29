Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Directeur d'agence du CIC accusé d'antisémitisme : ce que l'on sait

Le groupe a annoncé se désolidariser des propos tenus par le directeur de l'agence. [Sameer Al-DOUMY / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le directeur d'une agence bancaire CIC fait l'objet d'une enquête après la publication de contenus antisémites sur ses réseaux sociaux. 

Des faits gravissimes. L'entreprise bancaire CIC a fait savoir ce jeudi qu'elle avait ouvert une enquête interne contre l'un de ses salariés, occupant le poste de directeur d'une agence, accusé d'avoir posté et relayer plusieurs publications à caractère antisémite sur ses réseaux sociaux. 

En effet, sur X, le groupe dirigé depuis 2017 par Daniel Baal a indiqué se désolidariser des actions de l'individu, identifié comme étant Stéphane S.. 

«Nous avons pris connaissance de contenus antisémites publiés sur les réseaux sociaux par des comptes personnels attribués à un salarié du CIC. Ces contenus, publiés sous la seule responsabilité de l’auteur, ne reflètent en rien les valeurs de notre entreprise et l’engagement de nos salariés envers nos clients. Une enquête interne a été immédiatement lancée et toutes les mesures nécessaires seront prises», indique l'entreprise. 

Signalé par un «chasseur» d'antisémite

Cette prise de position officielle de l'entreprise fait suite au signalement par un utilisateur baptisé SwordOfSalomon, qui a relevé diverses caricatures, théories du complot à caractère antisémite et des messages faisant l'apologie du terrorisme, relayés par le salarié du CIC. 

Sur le même sujet Antisémitisme : «Nous sommes en train de vivre le pire recul depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale», déplore Juliette Méadel Lire

Sur son compte, qui rassemble plus de 35.000 abonnés, l'utilisateur multiplie les vérifications de faits entourant les informations propres au conflit israélo-palestinien et la situation a Gaza, tout en affichant les publications calomnieuses cachées sur des comptes privés, à l'image du directeur de l'agence du CIC. 

BanqueAntisémitismeaccusations

À suivre aussi

Disparition des banques dans les zones rurales
«Des kilomètres pour aller chercher son argent» : dans les zones rurales, les habitants font face à la disparition des banques et des distributeurs
Épargne : le taux du Livret A baissera à 1,7% au 1er août, la deuxième diminution de l'année
Pourquoi près de 30.000 personnes de cette banque ne peuvent plus recevoir ni envoyer de virements ces derniers jours

Ailleurs sur le web

Dernières actualités