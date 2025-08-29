Directeur d'agence du CIC accusé d'antisémitisme : ce que l'on sait

Le directeur d'une agence bancaire CIC fait l'objet d'une enquête après la publication de contenus antisémites sur ses réseaux sociaux.

Des faits gravissimes. L'entreprise bancaire CIC a fait savoir ce jeudi qu'elle avait ouvert une enquête interne contre l'un de ses salariés, occupant le poste de directeur d'une agence, accusé d'avoir posté et relayer plusieurs publications à caractère antisémite sur ses réseaux sociaux.

En effet, sur X, le groupe dirigé depuis 2017 par Daniel Baal a indiqué se désolidariser des actions de l'individu, identifié comme étant Stéphane S..

«Nous avons pris connaissance de contenus antisémites publiés sur les réseaux sociaux par des comptes personnels attribués à un salarié du CIC. Ces contenus, publiés sous la seule responsabilité de l’auteur, ne reflètent en rien les valeurs de notre entreprise et l’engagement de nos salariés envers nos clients. Une enquête interne a été immédiatement lancée et toutes les mesures nécessaires seront prises», indique l'entreprise.

Signalé par un «chasseur» d'antisémite

Cette prise de position officielle de l'entreprise fait suite au signalement par un utilisateur baptisé SwordOfSalomon, qui a relevé diverses caricatures, théories du complot à caractère antisémite et des messages faisant l'apologie du terrorisme, relayés par le salarié du CIC.

🚨🏦 SIGNALEMENT : Stéphane Smati (@justice78290), originaire de Croissy-sur-Seine (78) et nommé en avril nouveau directeur de l’agence @cic Paris Champs-Élysées, relaie sur l'un de ses comptes X des contenus antisémites, complotistes et faisant l’apologie du terrorisme.



Sur son compte, qui rassemble plus de 35.000 abonnés, l'utilisateur multiplie les vérifications de faits entourant les informations propres au conflit israélo-palestinien et la situation a Gaza, tout en affichant les publications calomnieuses cachées sur des comptes privés, à l'image du directeur de l'agence du CIC.