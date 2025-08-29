Emmanuel Macron refuse de faire «de la politique fiction» sur une éventuelle nouvelle dissolution

Emmanuel Macron a écarté ce vendredi 29 août l'hypothèse de nouvelles élections législatives ou d'une démission, même si le gouvernement venait à être renversé par un vote de confiance le 8 septembre.

Lors d'une conférence de presse conjointe avec le chancelier allemand Friedrich Merz ce vendredi 29 août, Emmanuel Macron a refusé de faire «de la politique fiction» sur une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale à l'issue du vote de confiance le 8 septembre.

Le chef de l'État a réitéré son soutien à son Premier ministre, François Bayrou, estimant qu'il avait eu «raison de mettre en responsabilités les forces politiques face à l’endettement du pays». Selon lui, «même s’il y a des désaccords sur telle ou telle solution, il doit y avoir au moins des chemins d’accord sur le constat».

Mercredi en Conseil des ministres, le chef de l'État avait déjà exprimé son «soutien total» à sa décision de demander un vote de confiance concernant le désendettement de la France, vote qui semble perdu d'avance.

Quel que soit le résultat, Emmanuel Macron a fermement déclaré qu'il comptait «exercer jusqu'à son terme» le «mandat qui (lui) a été confié par les Français». «La démocratie consiste à ce que des gens votent pour un mandat donné (...) n'en déplaise y compris à ceux qui ont été défaits à plusieurs reprises lors de ces mêmes élections», a-t-il ajouté.