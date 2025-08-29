François Bayrou invité exceptionnel de CNEWS ce dimanche à 18h

A quelques jours du vote de confiance à l’Assemblée nationale, le Premier ministre François Bayrou accordera une interview exclusive à CNEWS et aux autres chaînes d'information, ce dimanche à 18h.

Après avoir alerté sur la situation économique inquiétante que traverse la France, le Premier ministre François Bayrou sera interrogé par les quatre chaînes d'information ce dimanche à 18h depuis Matignon.

En effet, celui-ci répondra aux questions de Sonia Mabrouk (CNEWS), Myriam Encaoua (Franceinfo), Darius Rochebin (LCI) et Marc Fauvelle (BFMTV).

Lundi dernier, devant la presse, le chef du gouvernement a fait savoir qu’il sollicitera le vote de confiance de l’Assemblée nationale le 8 septembre prochain. En cas de majorité, même relative, contre lui, le Premier ministre sera contraint de présenter sa démission.

Les chefs de parti consultés lundi

Cet entretien exceptionnel s’inscrit la veille de la réception des oppositions à Matignon, afin d’aborder l’état des finances publiques et l’ampleur de l’effort à accomplir, selon lui, en 2026.

Des consultations auxquelles ne participeront pas La France insoumise et Les Écologistes. Les deux formations politiques ont été parmi les premières à annoncer leur intention de voter contre François Bayrou.

Ce vendredi, en marge de l’inauguration de la foire agricole de Châlons-en-Champagne, le Premier ministre a de nouveau alerté sur la dette française, allant jusqu’à la qualifier «d’esclavage pour les plus jeunes».

François Bayrou a également appelé, de nouveau, les «boomers», les retraités, à ne «pas se désintéresser de la situation faite aux jeunes» dans un plaidoyer en faveur de sa décision de demander la confiance de l'Assemblée nationale sur le désendettement du pays.

Pour rappel, le plan de François Bayrou ciblait notamment les retraités par une année blanche sur la revalorisation des pensions et le remplacement par un forfait de l'abattement fiscal de 10% dont ils bénéficient.