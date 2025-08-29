Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

François Bayrou invité exceptionnel de CNEWS et de trois autres chaînes info ce dimanche à 18h

Le Premier ministre répondra notamment aux questions de Sonia Mabrouk ce dimanche.
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

A quelques jours du vote de confiance à l’Assemblée nationale, le Premier ministre François Bayrou accordera une interview exclusive aux quatre chaînes d'information, CNEWS, Franceinfo, LCI et BFMTV ce dimanche à 18h. 

Après avoir alerté sur la situation économique inquiétante que traverse la France, le Premier ministre François Bayrou sera interrogé par les quatre chaînes d'information ce dimanche à 18h depuis Matignon. 

En effet, celui-ci répondra aux questions de Sonia Mabrouk (CNEWS), Myriam Encaoua (Franceinfo), Darius Rochebin (LCI) et Marc Fauvelle (BFMTV).

Lundi dernier, devant la presse, le chef du gouvernement a fait savoir qu’il sollicitera le vote de confiance de l’Assemblée nationale le 8 septembre prochain. En cas de majorité, même relative, contre lui, le Premier ministre sera contraint de présenter sa démission. 

Les chefs de parti consultés lundi

Cet entretien exceptionnel s’inscrit la veille de la réception des oppositions à Matignon, afin d’aborder l’état des finances publiques et l’ampleur de l’effort à accomplir, selon lui, en 2026. 

Des consultations auxquelles ne participeront pas La France insoumise et Les Écologistes. Les deux formations politiques ont été parmi les premières à annoncer leur intention de voter contre François Bayrou. 

Ce vendredi, en marge de l’inauguration de la foire agricole de Châlons-en-Champagne, le Premier ministre a de nouveau alerté sur la dette française, allant jusqu’à la qualifier «d’esclavage pour les plus jeunes». 

François Bayrou a également appelé, de nouveau, les «boomers», les retraités, à ne «pas se désintéresser de la situation faite aux jeunes» dans un plaidoyer en faveur de sa décision de demander la confiance de l'Assemblée nationale sur le désendettement du pays. 

Sur le même sujet «Les Français issus du baby-boom devraient être aujourd'hui les premiers à mes côtés pour qu'on baisse la dette», estime François Bayrou Lire

Pour rappel, le plan de François Bayrou ciblait notamment les retraités par une année blanche sur la revalorisation des pensions et le remplacement par un forfait de l'abattement fiscal de 10% dont ils bénéficient.

François BayrouPolitique

À suivre aussi

Pascal Praud : «Monsieur le Premier ministre, laissez les boomers tranquilles !»
François Bayrou :«Je n'en peux plus de cette farce, cet homme-là n'a rien fait depuis 9 mois», fustige Sébastien Lignier
Laurence Ferrari : «Ces "boomers" constituent les trois-quarts de l'électorat d'Emmanuel Macron et de François Bayrou, voilà comment se tirer une balle dans le pied»

Ailleurs sur le web

Dernières actualités