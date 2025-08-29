Insécurité : les violences physiques et sexuelles ont fortement augmenté en France depuis 8 ans, selon un rapport du ministère de l'Intérieur

Le service statistique du ministère de l'Intérieur a rendu un rapport sur l'évolution des chiffres de l'insécurité en France entre les années 2016 et 2024. Les violences physiques et sexuelles ont largement augmenté.

Des chiffres inquiétants. Dans son dernier rapport sur les chiffres de la délinquance, le service statistique du ministère de l'Intérieur analyse l'évolution de la situation entre 2016 et 2024 en France. Au cours de cette période, le nombre de victimes de violences physiques est passé de 277.300 à 449.800. Le nombre de victimes de violences sexuelles comprenant les cas de viols et de tentatives de viols sur la même période a plus que doublé passant de 51.900 en 2016 à 122.400 en 2024. L'évolution annuelle est estimée à 11 %.

Une croissance des chiffres concernant les violences physiques et sexuelles qui s'inscrit dans un contexte de libération de la parole et un meilleur accueil des victimes selon le rapport.

Importante hausse du nombre de tentatives d'homicide

Sur la même période, le nombre d'homicides est passé de 911 à 976 avec un taux de croissance annuel de 1 % en moyenne. Toutefois, les homicides enregistrent une légère baisse de - 2 % sur une année entre 2023 et 2024.

En parallèle, les tentatives d'homicide enregistrent une hausse importante passant de 2.259 à 4.290 en huit ans avec une augmentation annuelle de 8% en moyenne.

Sur les 17 principaux indicateurs de la délinquance observés par le service statistique, 9 d'entre eux affichent une hausse entre 2016 et 2024 tandis que les 8 autres sont en baisse. Une situation causée par la forte diminution des actes enregistrés pendant la crise sanitaire qui depuis n'ont plus atteint le niveau d'avant 2020.