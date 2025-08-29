«Je ne céderai pas» : face à la grève annoncée des contrôleurs aériens, le ministre des transports Philippe Tabarot se dit prêt à l'épreuve de force

Un jour après l'annonce du syndicat des contrôleurs aériens de leur intention de déposer un préavis de grève le 18 septembre prochain, Philippe Tabarot a réagi. Le ministre des transports a annoncé qu'il ne céderait pas.

Un nouveau bras de fer à venir. Hier, jeudi 28 août, le syndicat majoritaire chez les contrôleurs aériens français a annoncé une nouvelle grève le jeudi 18 septembre, invoquant un «échec du dialogue social». Une annonce qui fait évidemment réagir alors que plusieurs grèves des contrôleurs aériens ont fortement perturbé le trafic ces derniers mois. La réaction du ministre des Transports était attendue et elle est tombée ce vendredi.

Philippe Tabarot a annoncé son intention de rester ferme : «Ce nouveau préavis fait peser la menace de nouvelles perturbations, moins de deux mois après le mouvement de juillet, qui avait affecté le trajet de 500.000 passagers et engendré plusieurs millions d’euros de pertes pour les compagnies aériennes. (...) Ce mouvement ne fait que renforcer ma détermination à mener à bien la modernisation et le redressement indispensables du contrôle aérien français. Comme je l’ai dit en juillet : je ne céderai pas», a-t-il posté sur son compte X.

Le Syndicat National des Contrôleurs du Trafic Aérien (SNCTA) a annoncé hier, suite à une décision de son comité national mardi 26 août, vouloir déposer un préavis de grève pour le 18 septembre.



Ce nouveau préavis fait peser la menace de nouvelles perturbations, moins de deux… — Philippe Tabarot (@PhilippeTabarot) August 29, 2025

De son côté, le SNCTA demande le «rattrapage intégral de l’inflation» en matière salariale pour 2024, mais aussi une évolution de la gouvernance de la profession.

«Depuis plusieurs années, la gouvernance du contrôle aérien s’inscrit dans une relation marquée par de la défiance, des pratiques punitives et des méthodes managériales dégradantes», accuse le SNCTA. Le syndicat demande «un changement profond du management de la direction des opérations».