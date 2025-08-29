Laurent Vallet : le patron de l'Ina, suspendu après avoir acheté de la cocaïne, annonce sa démission

Le patron de l'Institut national de l'audiovisuel (Ina) Laurent Vallet, qui avait été suspendu de ses fonctions début août en raison de l'achat de cocaïne, a annoncé sa démission ce vendredi 29 août.

Dans un communiqué en date de ce vendredi 29 août, le patron de l’Institut national de l’audiovisuel (Ina), Laurent Vallet, a indiqué avoir présenté «à la ministre de la Culture ma démission des fonctions de l’Ina que j’exerce depuis 2015». Celle-ci survient après qu’il a été interpellé fin juillet à son domicile parisien après s’être fait livrer de la cocaïne.

L’homme âgé de 55 ans va désormais suivre une mesure «d’injonction thérapeutique» devant être ordonnée par la justice la semaine prochaine «pendant toute sa durée légale de 6 mois».

«A la suite des faits d'usage de stupéfiants qui m'ont été reprochés, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris m'a convoqué la semaine prochaine afin de me notifier une mesure alternative aux poursuites pénales, dite -d'injonction thérapeutique-», peut-on lire dans le communiqué.

Laurent Vallet avait été suspendu par la ministre Rachida Dati après les faits. Dans un message interne à l'Ina consulté par l'AFP, il a remercié ce vendredi les quelque 900 membres du personnel et présenté ses «excuses très sincères pour cette fin trop brutale», dont il se dit «seul responsable».

La ministre de la Culture a salué, quant à elle, dans un communiqué «la réussite de Laurent Vallet et le professionnalisme des équipes de l’Ina» dans sa transformation ces dernières années, «qui a profondément renforcé la notoriété de l’établissement».