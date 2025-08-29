Olivier Faure incite Emmanuel Macron à nommer un Premier ministre issu de la gauche

Lors du campus d'été du PS à Blois (Loir-et-Cher), ce vendredi 29 août, le premier secrétaire Olivier Faure a vivement attaqué François Bayrou, exhortant Emmanuel Macron à confier Matignon à la gauche après la défaite lors du vote de confiance le 8 septembre.

Ce vendredi 29 août, Olivier Faure a appelé Emmanuel Macron à désigner un Premier ministre issu de la gauche si le gouvernement de François Bayrou venait à tomber, à l'issue du vote de confiance prévu le 8 septembre à l'Assemblée nationale.

«Je le dis au président comme au Premier ministre : […] La dette, c'est vous ! Les irresponsables, c'est vous ! Les ingénieurs du chaos, c'est vous !», a-t-il lancé, comparant le Premier ministre à la «cigale» de La Fontaine, ou encore au «Tartuffe» de Molière.

Le député de la Seine-et-Marne a réitéré son opposition à tout compromis sur le plan budgétaire avec le gouvernement, qualifiant ce projet d'«inacceptable». «C'est pourquoi nous l'avons dit d'emblée : nous n'accorderons pas notre confiance à ce gouvernement !», a-t-il poursuivi.

«Une vision alternative»

«Il existe une vision alternative. Ce n'est pas Bayrou ou l'apocalypse, dès demain ce sera son projet ou le nôtre», a ajouté l'ancien président du PS, qui présentera le contre-budget du groupe ce samedi 30 août. Ce dernier est censé prévoir des recettes supplémentaires et un effort d'économie bien moindre que les 44 milliards exigés par François Bayrou.

Devant plusieurs centaines de militants ainsi que des représentants des Écologistes, du PCF, d'ex-Insoumis, de Place publique et de Générations, Olivier Faure a expliqué qu'ils concentreront leurs efforts sur des priorités liées «à l'investissement et à la justice fiscale».

«Nous sommes volontaires pour être les suivants», a-t-il ensuite martelé, prônant «une autre manière de gouverner» sans «utiliser le 49-3, ce qui mécaniquement (les) obligera à trouver des compromis texte par texte».

Selon lui, la gauche démontrera la possibilité de «désendetter le pays sans enfoncer les classes populaires et moyenne», et «que le désendettement ne peut signifier l'asphyxie de l'activité». «La gauche revient», s'est-il écrié, semblant clairement se positionner pour le poste à Matignon.

Des opinions divergentes au sujet de La France Insoumise

Concernant l'éventualité d'un «gouvernement de Faure à Retailleau», évoqué par le ministre François Rebsamen, Olivier Faure a répondu avec ironie : «J'ai le sens de l'humour mais pas celui de la trahison des convictions. Je ne suis pas fait de ce métal».

«Le moment est venu de réveiller un espoir. Nous le ferons avec les formations politiques et les organisations de la société civile qui recherchent non pas le chaos mais la justice», a-t-il précisé, défendant une alliance de gauche qui semble exclure La France insoumise (LFI).

Pourtant, plus tôt dans la journée, lors d'un rassemblement commun de la gauche avec Lucie Castets, qui fut brièvement candidate du Nouveau Front populaire pour Matignon en 2024, la dirigeante des Écologistes Marine Tondelier, le député François Ruffin et plusieurs autres figures de gauche avaient néanmoins défendu l'idée d'une large coalition de la gauche incluant le parti de Jean-Luc Mélenchon.

De son côté, le groupe a jugé peu probable la nomination d'un Premier ministre issu de gauche par Emmanuel Macron. «Tout ça, c'est de la tambouille. Nous sommes concentrés sur le 8 septembre, puis le 10 et le 18 septembre : acte I et acte II du départ de Macron», tranche le député Paul Vannier, proche du président de LFI.