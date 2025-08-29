Orages : voici les 93 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Le prévisionniste Météo-France a placé 93 départements en vigilance jaune orages ce vendredi 29 août.

Le ciel va gronder dans de nombreux territoires. Ce vendredi, 93 départements ont été placés en vigilance jaune pour des risques d’orages par Météo-France.

Dans le détail : l’Ain, l’Aisne, l’Allier, l’Ardèche, l'Ardennes, l'Ariège, l'Aube, l’Aveyron, les Bouches-du-Rhône, le Calvados, le Cantal, la Charente, la Charente-Maritime, le Cher, la Corrèze, la Corse, la Corse-du-Sud, la Côte d'Or, les Côtes d’Armor, la Creuse, la Dordogne, le Doubs, la Drôme, l’Eure, l’Eure-et-Loir, le Finistère, le Gard, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, l'Hérault, l’Ille-et-Vilaine, l’Indre, l’Indre-et-Loire, l’Isère, le Jura, les Landes ou encore le Loir-et-Cher sont concernés par cette alerte.

Mais aussi : la Loire, la Haute-Loire, la Loire-Atlantique, le Loiret, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Lozère, le Maine-et-Loire, la Manche, la Marne, la Haute-Marne, la Mayenne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, le Morbihan, la Moselle, le Nièvre, l’Oise, l’Orne, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Sarthe, la Savoie, la Haute-Savoie, Paris, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Deux-Sèvres, la Somme, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Vaucluse, la Vendée, la Vienne, la Haute-Vienne, les Vosges, la Yonne, le Territoire de Belfort, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, le Val-D’Oise, le Pas-de-Calais, le Nord, l'Aude, les Hautes-Alpes et les Alpes-de-Haute-Provence.

Selon le prévisionniste, cette vigilance sera effective toute la journée de vendredi.