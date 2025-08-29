Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Orages : voici les 93 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le prévisionniste Météo-France a placé 93 départements en vigilance jaune orages ce vendredi 29 août. 

Le ciel va gronder dans de nombreux territoires. Ce vendredi, 93 départements ont été placés en vigilance jaune pour des risques d’orages par Météo-France

Dans le détail : l’Ain, l’Aisne, l’Allier, l’Ardèche, l'Ardennes, l'Ariège, l'Aube, l’Aveyron, les Bouches-du-Rhône, le Calvados, le Cantal, la Charente, la Charente-Maritime, le Cher, la Corrèze, la Corse, la Corse-du-Sud, la Côte d'Or, les Côtes d’Armor, la Creuse, la Dordogne, le Doubs, la Drôme, l’Eure, l’Eure-et-Loir, le Finistère, le Gard, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, l'Hérault, l’Ille-et-Vilaine, l’Indre, l’Indre-et-Loire, l’Isère, le Jura, les Landes ou encore le Loir-et-Cher sont concernés par cette alerte.

Mais aussi : la Loire, la Haute-Loire, la Loire-Atlantique, le Loiret, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Lozère, le Maine-et-Loire, la Manche, la Marne, la Haute-Marne, la Mayenne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, le Morbihan, la Moselle, le Nièvre, l’Oise, l’Orne, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Sarthe, la Savoie, la Haute-Savoie, Paris, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Deux-Sèvres, la Somme, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Vaucluse, la Vendée, la Vienne, la Haute-Vienne, les Vosges, la Yonne, le Territoire de Belfort, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, le Val-D’Oise, le Pas-de-Calais, le Nord, l'Aude, les Hautes-Alpes et les Alpes-de-Haute-Provence.

Selon le prévisionniste, cette vigilance sera effective toute la journée de vendredi. 

Météoorages

À suivre aussi

Vents violents : voici les 4 départements placés en vigilance jaune ce vendredi
Vagues-submersion : voici les 3 départements placés en vigilance jaune ce vendredi
Orages : voici les 2 départements placés en vigilance orange ce jeudi

Ailleurs sur le web

Dernières actualités