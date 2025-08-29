Orages : voici les deux départements placés en vigilance jaune ce samedi

Après une journée pluvieuse et venteuse ce vendredi 29 août, des éclaircies devraient faire leur apparition dans le ciel français ce samedi. De son côté, Météo-France a placé en vigilance jaune deux départements pour un risque d’orages.

Le ciel risque de gronder. Bien que la journée du vendredi 29 août soit marquée par un ciel nuageux et des averses fréquentes sur quasiment l’ensemble du territoire, les conditions météorologiques devraient enregistrer une légère amélioration pour la journée du samedi 30 août.

Ainsi, la carte de la France hexagonale s’affiche toute en vert, hormis les deux départements de la Corse, à savoir la Haute-Corse et la Corse-du-Sud, qui, eux, sont concernés par une vigilance jaune pour orages.

©Meteo-France

D’après les prévisions de Météo-France, le soleil devrait dominer au cours de cette journée «du pourtour méditerranéen jusqu’à la vallée du Rhône».

Des températures frôlant les 30 °C dans le sud

Sur la corse, «le temps est plus mitigé avec quelques ondées sur l'ouest du l'île et du vent assez fort sur les extrémités», a indiqué l’institut national de météorologie. C’est en raison de cette perturbation que les deux départements de l’Île de Beauté ont été classés en jaune.

«Sur le quart nord-ouest, après de belles éclaircies matinales une nouvelle perturbation arrive, apportant de bonnes pluies sur la Bretagne, la Normandie et les Pays de la Loire, le vent de sud-ouest se renforce, atteignant 50 à 70 km/h en rafales sur les côtes», a ajouté Météo-France.

Du côté des températures, les maximales devraient atteindre jusqu’à 24 °C dans la moitié nord, jusqu’à 29 °C dans la moitié sud et frôlant les 30 °C sur le pourtour méditerranéen.