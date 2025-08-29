Paul Leterrier, dernier fusilier-marin de La France Libre et survivant de Bir-Hakeim, est mort

Paul Leterrier, ex-fusilier marin des Forces françaises libres et dernier survivant de la bataille de Bir-Hakeim, décisive face aux Allemands en 1942, est décédé à l'âge de 103 ans, a annoncé jeudi la préfecture de la Manche.

Une vie hors du commun. Jeudi 28 août, le préfet de la Manche a annoncé la disparition de Paul Leterrier, ancien combattant de La France Libre, à l'âge de 103 ans.

«C'est avec une profonde émotion que Monsieur Xavier Brunetière, préfet de la Manche, a appris le décès de Monsieur Paul Leterrier, fusilier-marin ayant combattu à Bir-Hakeim, fonctionnaire de police à la direction de la surveillance du territoire», a indiqué la préfecture dans un communiqué.

«À 103 ans, Paul Leterrier dernier fusilier-marin de la France Libre a rejoint ses camarades tombés pour la France sur les champs de bataille, où ensemble ils avaient combattu pour sauver notre patrie», a salué le ministre de l'Intérieur sur X.

«Sa vie incarne tout ce que cette flamme représente: le courage à Bir-Hakeim, le devoir de service au sein de la police et l’amour de la patrie», a ajouté Bruno Retailleau.

Blessé à deux reprises à Bir-Hakeim

Né le 21 décembre 1921 au Havre, en Seine-Maritime, Paul Leterrier a commencé à naviguer dès l'âge de 15 ans, devenant notamment garçon de cabine sur le paquebot «Normandie» de la Compagnie générale transatlantique.

Après la signature de l'Armistice en juin 1940, il est parvenu à se rendre en zone libre afin de s'engager dans la marine de Vichy pour prendre la mer et fuir le plus rapidement possible pour gagner La France Libre du général de Gaulle, ce qu'il a fait en septembre 1941.

Devenu fusiller-marin, il a participé à la terrible bataille de Bir-Hakeim, en Libye, pendant laquelle, du 27 mai au 11 juin 1942, les forces françaises libres ont ralenti l'avancée des troupes allemandes menées par le général Erwin Rommel afin de protéger les troupes britanniques. Cette résistance héroïque a permis de renverser la situation en Afrique du Nord, amenant à la défaite de l'Afrika corps nazie.

Blessé à deux reprises, Paul Leterrier a ensuite pris part à la campagne de Tunisie de 1942 à 1943, puis à la bataille de Monte Cassino en 1944, en Italie. Il a débarqué en Provence le 15 août 1944 avant de combattre sur le sol français pour libérer le pays de la vallée du Rhône jusqu'en Alsace.

Devenu après-guerre membre de la Direction de la Surveillance du territoire (DST), ancêtre de la Direction générale de la Sécurité intérieure (DGSI), Paul Leterrier participait régulièrement aux commémorations de la Seconde Guerre mondiale.

L'année dernière, il avait ainsi participé, à l'âge de 102 ans, aux «cérémonies du 80e anniversaire du Débarquement présidées par le Chef de l'Etat à Saint-Lô et à Cherbourg-en-Cotentin».