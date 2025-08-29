«Plus importants que nous le pensions» : nous inhalons jusqu'à 68.000 particules microplastiques par jour, relate une étude

Une étude publiée le 30 juillet dernier révèle que nous inhalons chaque jour jusqu’à 68.000 particules de microplastiques, capables de s’infiltrer profondément dans les poumons et d’affecter la santé respiratoire.

Un constat inquiétant. Selon une étude parue dans la revue scientifique Plos One, chaque être humain pourrait inhaler jusqu’à 68.000 particules de microplastiques par jour.

Mesurant entre 1 et 10 micromètres, soit environ un septième de l’épaisseur d’un cheveu humain, ces fragments sont suffisamment légers pour rester longtemps en suspension dans l’air et pénétrer profondément dans le système respiratoire.

«Nous avons été très surpris par les niveaux détectés, bien plus élevés que les estimations précédentes. Les effets sur la santé pourraient être bien plus importants que nous le pensions.», explique Nadiia Yakovenko, chercheuse à l’Université de Toulouse et co-auteure de l’étude.

Un air pollué dans les lieux clos

Les concentrations dans l'air intérieur sont bien supérieures à celles de l'air extérieur, ce qui, selon les auteurs de l'étude est le risque le plus concernant. En effet, les humains passent environ 90 % de la journée à l'intérieur, lieu ou ces concentrations sont les plus élevées car il s'agit d'environnements clos.

Contrairement aux microplastiques plus gros, qui tombent rapidement au sol, ces particules microscopiques se diffusent dans les poumons, franchissent parfois les barrières biologiques et peuvent même atteindre la circulation sanguine.

Les chercheurs alertent sur des conséquences à long terme : inflammations chroniques, affaiblissement du système respiratoire et risques accrus de cancers pulmonaires.

Les auteurs estiment que l’inhalation de microplastiques constitue une voie d’exposition encore largement sous-estimée, et appellent à renforcer la surveillance pour mieux évaluer l’ampleur du phénomène.