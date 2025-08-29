Quand seraient organisées les élections législatives en cas de dissolution de l’Assemblée nationale ?

Si Emmanuel Macron venait à dissoudre l’Assemblée nationale, à la suite de la démission potentielle de François Bayrou le 8 septembre, les élections législatives anticipées pourraient se tenir rapidement.

Alors que le vote de confiance à l’encontre de François Bayrou n’a pas encore eu lieu, la dissolution de l’Assemblée nationale est déjà dans tous les esprits. En effet, de nombreux partis ont appelé, ou du moins se préparent, à ce qu’Emmanuel Macron prenne cette décision, le soir du 8 septembre, ou le lendemain.

Comme le prévoit l’article 12 de la Constitution, «le président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des Présidents des Assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution».

Des élections en octobre

Ainsi, dans l’hypothèse que le chef de l’État venait à dissoudre l’Assemblée nationale, les nouvelles élections législatives pourraient se dérouler le week-end du 4 et 5 octobre, et des 11 et 12 octobre pour le second tour.

Un schéma qui reste malgré encore flou et que de nombreux cadres du socle commun rejettent. Invité sur CNEWS ce jeudi, le ministre des Outre-mer Manuel Valls a considéré que la dissolution serait «la menace d’une quasi-disparition» du bloc central et du Parti socialiste.

Manuel Valls, ministre des Outre-mer, s’exprime sur l’avenir du gouvernement français : «Nous n’avons pas besoin d’élections législatives», dans #LaGrandeInterviewpic.twitter.com/JE9Uun9glR — CNEWS (@CNEWS) August 28, 2025

Du côté du parti Horizons, Edouard Philippe a considéré que l’avenir de l’Assemblée nationale «ne tenait qu’à un fil», craignant que la dissolution était «inéluctable» si la confiance n’était pas votée. Avant même le 8 septembre, plusieurs formations ont commencé à anticiper une éventuelle dissolution.

Lundi prochain, l’État-major du Rassemblement national est amené à se réunir pour évoquer une future campagne électorale.

La dissolution n'est cependant pas la seule option qui s'offre à Emmanuel Macron en cas de démission de François Bayrou. Le chef de l'Etat pourrait en effet engager une nouvelle série de consultations, afin de nommer un nouveau Premier ministre.