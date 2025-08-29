«On s’est retrouvés sans moyen de garde du jour au lendemain» : un réseau de crèches placé en liquidation judiciaire, des parents laissés sur le carreau à la veille de la rentrée

Les parents ayant confié leur enfant au réseau de crèches «Berceau des Rois» se retrouvent sans moyen de garde du jour au lendemain. C'est par un communiqué, envoyé à quelques jours de la rentrée, que les familles ont appris la mise en liquidation judiciaire du réseau.

Se retrouver sans crèche, quelques heures seulement avant la rentrée. C’est le cauchemar de tous les parents et pourtant, c’est ce que vivent ceux qui comptaient confier leur enfant aux crèches «Berceau des Rois». Fondé en 2011, le réseau a été mis «en liquidation judiciaire», selon un communiqué de presse consulté par CNEWS.

Dans ce communiqué, le président du groupe «Les Petits Berceaux», Jean Firôme, affirme que «toutes les crèches du réseau seront définitivement fermées à compter du 25 août 2025». «À partir de cette date, il ne nous sera donc plus possible d’accueillir votre enfant dans nos établissements».

«C'est inadmissible»

Cette information, les parents concernés l’ont donc reçue la veille de la rentrée : «La rentrée devait avoir lieu le mardi 26 août. Mais, on a appris officiellement la fermeture du réseau la veille, via un mail envoyé à 18h le lundi 25 août», a confié une mère à CNEWS, qui avait inscrit sa fille à la micro-crèche d’Issy-les-Moulineaux.

Bien que la directrice de cette micro-crèche ait quand même pris la peine d’appeler les familles touchées, ses responsables lui auraient «dit que ce n’était pas nécessaire de prévenir les parents par téléphone», a raconté la jeune mère. «Ça aussi, c’est inadmissible».

«On s’est retrouvés sans moyen de garde du jour au lendemain», a-t-elle déploré. De son côté, et toujours via son communiqué de presse, le réseau de crèches «Berceau des Rois» a affirmé avoir conscience «des difficultés que cette annonce peut engendrer». «Sachez que nous mettons tout en œuvre afin de vous orienter vers des solutions alternatives d’accueil».

Malgré tout, les parents seraient aujourd’hui toujours «sans moyen de garde». «On a contacté plusieurs crèches privées mais, elles sont toutes complètes. On est dans l’attente qu’une place se libère».

Sollicité par CNEWS, le réseau de crèches «Berceau des Rois» n'a pas encore donné suite à nos demandes d'interview.