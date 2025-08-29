Thon contaminé au mercure : il n'y aurait «aucune défaillance», selon le ministère de l'Agriculture

Le ministère de l'Agriculture a affirmé ce vendredi 29 août qu'aucune «défaillance sanitaire» n'était à déplorer concernant la protection des consommateurs face au mercure, métal lourd toxique, présent dans le thon.

Une étude des organisations Bloom et Foodwatch a révélé en octobre dernier que la totalité des boîtes de thon testées en France étaient contaminées au mercure, un métal lourd dangereux pour le système nerveux. Malgré ces résultats, le ministère de l'Agriculture a rejeté ce vendredi 29 août toute «défaillance sanitaire» dans la protection des consommateurs de ce poisson.

«Aucune défaillance sanitaire relative au respect des teneurs maximales réglementaires dans le thon n'a été identifiée par les services de l'État, ni remontée par les professionnels dans le cadre des autocontrôles», a-t-il déclaré dans un communiqué.

Les enfants en dangers ?

Pourtant, la veille, huit mairies représentant plus de 3,5 millions d'habitants, dont Paris et Lyon, ont annoncé la suppression temporaire des produits à base de thon des menus de leurs cantines scolaires pour «faire cesser l'exposition des enfants au mercure».

Classé parmi les dix substances les plus préoccupantes pour la santé publique par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le mercure est toxique pour le système nerveux, «en particulier sur le développement neuronal des plus jeunes (baisse de QI, troubles neuromoteurs, troubles du comportement, troubles de la mémoire, etc.)»

La consommation de poisson constitue la principale source d'exposition, surtout les poissons prédateurs comme le thon ou l'espadon.

«Premières victimes de cette norme établie sans prendre en compte la santé des consommateurs, les enfants peuvent très vite dépasser la dose hebdomadaire tolérable (DHT), c'est-à-dire la quantité maximale ingérable régulièrement au cours d'une vie avant de s'exposer à un risque sanitaire», ont alerté les huit collectivités signataires dans un communiqué.

Une étude alarmante

En octobre 2024, Bloom et Foodwatch avaient alerté sur la contamination généralisée du thon au mercure après avoir fait analyser aléatoirement 148 boîtes de conserve par un laboratoire indépendant en France, mais également en Allemagne, Angleterre, Espagne et Italie.

L'association de défense de l'environnement avait indiqué que plus d'une boîte sur deux dépassait la limite maximale de teneur en mercure fixée pour d'autres poissons comme le cabillaud ou les anchois, soit 0,3 mg/kg.

Pour le thon, le seuil maximal est fixé à 1 mg/kg, mais il est calculé sur le «produit frais». Selon les calculs de Bloom et Foodwatch, le mercure étant plus concentré une fois le produit déshydraté, la concentration de mercure dans le thon en conserve peut donc aller jusqu'à 2,7 mg/kg.

«Les teneurs maximales en mercure du thon aujourd'hui en vigueur en Europe ont été établies en fonction du taux de contamination des thons constaté et non en fonction du danger que représente le mercure pour la santé humaine, afin d'assurer la vente de 95 % des thons», avait relevé l'enquête.

Une initiative nationale et européenne

En France, la marque «Petit Navire» avait été épinglé, ses boîtes affichant une teneur de 3,9 mg/kg. L'entreprise avait assuré que «la consommation de produits Petit Navire est parfaitement sûre pour les consommateurs» puisqu'ils étaient «conformes aux réglementations françaises et européennes en vigueur».

Les villes signataires, comptant également Grenoble, Lille, Montpellier et Rennes, ont précisé que le thon sera à nouveau réintroduit seulement lorsque la limite maximale de mercure autorisée dans le thon sera «abaissée à la teneur la plus stricte existant pour le poisson, à savoir 0,3 mg/kg».

Soutenues ce vendredi par les deux ONG et l'association Banlieues Climat, elles ont lancé un appel aux ministères de la Santé et de l'Agriculture ainsi qu'aux parlementaires français pour porter cette initiative aux niveaux national et européen.