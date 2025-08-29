Toute l’actu en direct 24h/24
Vagues-submersion : voici les 3 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Météo-France a placé trois départements de la façade atlantique en vigilance jaune pour risques de vagues-submersion ce vendredi 29 août. 

Prudence en bord de mer. Vendredi 29 août, en vue de vagues potentiellement dangereuses, Météo-France a placé trois départements en alerte jaune. 

Les départements concernés par un risque de «vagues-submersion» sont les Landes, la Gironde ainsi que les Pyrénées-Atlantiques. 

© Météo-France

À noter que huit départements ont également été placés en vigilance jaune pour risques de pluies et d’inondations en cette journée de vendredi

De plus, 93 départements sont touchés par une vigilance jaune aux orages.

Les prévisionnistes préconisent une prudence sur l’ensemble du territoire. 

MétéoMétéo-Francevagues-submersion

