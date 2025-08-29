Toute l’actu en direct 24h/24
Vents violents : voici le seul département placé en vigilance jaune ce samedi

Par CNEWS
Publié le

Météo-France a indiqué, ce vendredi 29 août, avoir placé un département corse en vigilance jaune pour un risque de vents violents. 

Il faut rester vigilant. Depuis ce jeudi 28 août, l’Île de Beauté est en proie à des pluies intenses, des chutes de grêle et de fortes rafales en raison d’un «système orageux intenses», les perturbations devraient se poursuivre ce samedi 30 août et devraient concerner principalement la Haute-Corse

©Meteo-France

Ce département a en effet été placé en vigilance jaune pour «vents violents». Il est également concerné, comme la Corse-du-Sud, par une alerte jaune aux orages

Néanmoins, de manière générale, Météo-France prévoit un «temps humide» marqué par «un ciel souvent bien gris» sur la majorité du territoire malgré quelques éclaircies dans la matinée. «Seul le littoral méditerranéen, et plus largement le sud-est, profite d’un ciel plus lumineux», a écrit l’institut national de météorologie

Sur le même sujet Météo : nuages, baisse des températures et retour du soleil... Quel temps va-t-il faire ce week-end ? Lire

Cependant, ces éclaircies ne devraient pas durer longtemps puisque, toujours selon Météo-France, le temps devrait devenir instable à partir de dimanche, et ce en raison d’une «perturbation active» qui abordera la Bretagne dans l’après-midi de ce samedi 30 août avant de se «décaler dimanche vers l’est. 

«Dans la nuit de dimanche à lundi et la matinée attenante, la perturbation progresse et de nombreux orages sont attendus sur le sud-est», a expliqué l’institut national de météorologie.

vents violentsMétéoMétéo-France

