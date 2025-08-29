Violences sexuelles dans un établissement catholique à Nantes : 10 victimes, 5 prêtres mis en cause, annonce le diocèse

L’enseignement catholique de Loire-Atlantique a révélé ce vendredi 29 août avoir recueilli plusieurs témoignages concernant des violences sexuelles perpétrées au collège-lycée Saint-Stanislas à Nantes entre les années 1950 et 1990. Alors que cinq prêtres ont été mis en cause jusqu'à présent, un appel à témoignages a été lancé.

Un nouveau scandale qui inquiète le diocèse. Cinq prêtres et un surveillant au sein du collège-lycée Saint-Stanislas à Nantes, tous décédés aujourd'hui, ont été mis en cause pour des faits de violences sexuelles, a annoncé Frédéric Delemazure, directeur diocésain de l'enseignement catholique de Loire-Atlantique ce vendredi.

À ce jour, au moins dix victimes identifiées, neuf hommes et une femme, collégiens à l'époque des faits, auraient subi «des viols, des agressions sexuelles, des attouchements» entre 1958 et 1995.

«Les périodes concernées, selon ce que l'on sait, sont les suivantes : 1958 à 1978, les années 1980 à 1981, les années 1991 à 1995», a précisé Frédéric Delemazure lors d'une conférence de presse, ajoutant que les faits «ont été signalés à l'autorité judiciaire».

Les témoignages évoqués ont été recueillis en février et juin dernier. Trois victimes sont aujourd'hui décédées, dont une qui avait confié à sa famille avoir subi des «sévices insoutenables» avant son suicide, selon les informations d'Ouest-France.

Selon le directeur diocésain, depuis 2021 et la publication du rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église (Ciase), l'établissement a été plusieurs fois ciblé par des tags «accusant des hommes d'Église de viol».

«L'Église est une famille»

L'évêque de Nantes, Mgr Laurent Percerou, a lancé un appel à témoignages à «celles et ceux qui auraient été victimes d'agressions physiques ou sexuelles à Saint-Stanislas ainsi que dans les établissements scolaires de l'enseignement catholique de Loire-Atlantique».

«L'Église est une famille. Parfois il y a des secrets de famille qu'on porte de génération en génération. Mais il faut les révéler», a affirmé l'évêque, assurant qu'ils allaient continuer à «ouvrir les archives de l'établissement, du diocèse, de l'enseignement pour recouper nos informations afin de savoir ce qui a dysfonctionné».

Les témoins peuvent contacter la cellule d'accueil et d'écoute des victimes d'abus sexuels, Mgr Laurent Percerou rappelant que l'Église doit redevenir une «Maison sûre». L'établissement fera également l'objet d'un contrôle, déjà programmé auparavant, durant l'année scolaire, dans le cadre des contrôles des établissements privés sous contrat.

La rectrice Katia Beguin a salué cette initiative, déclarant que «cet appel à la transparence, à la clarté est le bienvenu. Il y a eu des témoignages il y a deux ou trois ans. La prise de conscience s'est accélérée avec l'affaire Bétharram. Il faut permettre aux victimes, devenues adultes, de s'exprimer, d'être soutenues».

Au moins une centaine d’anciens élèves de l'établissement privé catholique réputé de Notre-Dame-de-Bétharram, scolarisés entre les années 1950 et 2010, ont déclaré avoir subi des maltraitances et des violences sexuelles pendant leur scolarité.