Croix gammée, tags, moustache d'Adolf Hitler : une statue de la vierge recouverte d'inscriptions antisémites en Loire-Atlantique

Une statue de la Vierge a été couverte de symboles nazis ainsi que d’étranges inscriptions protestataires à Machecoul-Saint-Même, en Loire-Atlantique. Des dégradations qui suscitent l’indignation de nombreux habitants. Une enquête de gendarmerie est en cours.

Une Vierge à l’Enfant défigurée par des symboles nazis et des tags protestataires. Après la Dordogne où des croix gammée et une étoile de David ont été découvertes sur un abribus, c'est au tour de la Loire-Atlantique de faire face à un nouvel acte de vandalisme à caractère antisémite.

À Machecoul-Saint-Même, au sud de Nantes, des inscriptions et des dégradations ont été constatées ce jeudi 28 août, une statue qui représente la Vierge Marie, portant l’Enfant Jésus dans ses bras. La statue, installée à proximité du parc sportif de la Rabine, a été maculée d’une croix gammée.

La mairie a porté plainte

Une courte moustache, semblable à celle d’Adolf Hitler, a été dessinée sur le visage de la Sainte Vierge et sur celui de son fils. Ce dernier a également été affublé d’une frange et d’un brassard nazi. Des messages, tels que «redonnez notre argent» ou «répondez à nos mails», ont aussi été écrits sur la partie inférieure de la statue.

Le monument a été bâché, jeudi, par la mairie de Machecoul, qui a annoncé porter plainte. La collectivité en «appelle chacun et chacune à privilégier le respect, la retenue et la vie en communauté dans un esprit d’intelligence collective».

Une multiplication du vandalisme religieux

Des dégradations qui ont suscité l'indignation des habitants : «A quand les caméras, au lieu des dépenses inutiles ? Mon père s'est fait cambrioler et voler sa moto», s'est insurgé un internaute sur la page Facebook de la mairie.

Depuis plusieurs semaines, les dégradations de lieux religieux se multiplient. En mars, plusieurs jeunes hommes, s’en sont pris à la statue de la Vierge Miraculeuse, située dans l’oratoire du parking de l’église de Notre-Dame de la Délivrance, au sein de la ville de Saint-Denis, sur l'île de la Réunion. Après l’avoir dégradée, l’un d’entre eux avait frotté son sexe contre la représentation religieuse.

Un mois plus tard, à l’occasion du Vendredi saint, une statue représentant la Vierge Marie a été retrouvée brisée en plusieurs morceaux aux Sables-d’Olonne, en Vendée, alors même que la ville avait déjà connu un acte de vandalisme de ce type le 14 décembre 2021. Une statue avait alors été découverte brisée en morceaux au parc de la Jarrie.