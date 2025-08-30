Emmanuel Macron, «dernier verrou» : François Ruffin appelle à la démission du chef de l'État

En meeting à Châteaudun, François Ruffin a exigé samedi la démission d’Emmanuel Macron, qu’il considère comme le «dernier verrou» empêchant tout virage politique en France.

Un «verrou» à faire sauter. Le député de la Somme, ancien Insoumis, a réitéré ce samedi son appel au départ du chef de l’État lors d’un rassemblement avec les Unitaires à Châteaudun (Eure-et-Loir). Selon lui, face à une «impasse budgétaire» et un «désordre politique», Emmanuel Macron a «perdu toute légitimité».

«Le premier à devoir remettre son mandat en jeu, c’est lui», a-t-il martelé. Avant même de songer à des alliances, Ruffin a placé le débat sur le terrain social : «La grande question c’est : qui doit payer? Les retraités, les salariés, les malades de longue durée ou les grands PDG et les rentiers?».

la promesse d'une «une espérance pour la France»

Il dit vouloir soutenir quiconque défendra l’idée de «faire contribuer ceux qui ont les poches pleines». Le fondateur de Debout! a souligné la nécessité de proposer une alternative porteuse d’espérance. «Notre grande affaire, c’est d’ouvrir un horizon, une espérance pour la France», a-t-il abondé, se refusant à réduire le combat politique à la haine de ministres, de la police ou d’un parti. «Notre grande affaire, c’est de nous faire aimer».

Alors que François Bayrou a annoncé un vote de confiance au Parlement le 8 septembre, François Ruffin a affirmé être «prêt», «motivé» et disposer d’un «plan» en cas de dissolution. «Bayrou met sa tête sur le billot et nous demande en même temps de la pitié», a-t-il ironisé.