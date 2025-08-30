«Ils veulent faire croire qu'ils vivent dans des conditions indignes» : une vingtaine de détenus de la prison de Vendin-le-Vieil inondent de nouveau leurs cellules

Des détenus du quartier de haute sécurité pour narcotrafiquants de la prison de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais) ont une nouvelle fois volontairement inondé leurs cellules dans la nuit de jeudi à vendredi.

C'est une nouvelle nuit tourmentée à laquelle ont dû faire face les agents pénitentiaires de la prison de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais). Comme la nuit précédente, une vingtaine de détenus ont délibérément inondé leurs cellules, faisant déborder l'eau dans les couloirs.

Jeudi, vers 0h30, «trois coursives sur quatre» du bâtiment n°2 du nouveau quartier de lutte contre la criminalité organisée (QLCO) de Vendin avaient été «volontairement inondées par des détenus», selon un communiqué du syndicat pénitentiaire Ufap.

Désarçonnés, les agents pénitentiaires ont passé la nuit à débarrasser l'eau des coursives, pendant que des prisonniers faisaient du tapage aux portes avec leurs ustensiles de cuisine. Deux détenus se sont aussi manifestés en déclarant avoir avalé des piles. Il s'agissait d'une fausse alerte pour «dérégler le service de nuit et tenter de se faire extraire de leurs cellules», explique à CNEWS Didier Lacroix, délégué de FO Justice à Vendin.

Une grève de la faim bientôt lancée ?

Depuis plusieurs semaines, une dizaine de détenus contestent leur transfert et leurs conditions de détention à Vendin-le-Vieil devant la justice administrative ou des juges des libertés et de la détention, en vain pour l'instant. «C'est le seul moyen de manifester leur mécontentement. Ils veulent faire croire à l'opinion publique qu'ils vivent dans des conditions indignes. Nous sommes sereins sur le fonctionnement de ce quartier. La justice et la loi nous donnent raison, donc nous ne lâcherons rien», nous confie le syndicaliste.

Plusieurs détenus du QLCO menacent par ailleurs d'entamer une grève de la faim collective à partir de lundi, selon ce responsable de FO.