La préfecture du Vaucluse interdit une distribution de fournitures scolaires organisée par des dealers et annoncée sur TikTok

La préfecture du Vaucluse a interdit ce samedi la distribution de fournitures scolaires dans un quartier défavorisé de Fourchevieilles. La raison ? cette initiative est suspectée d'être organisée par le réseau de trafiquants de drogue «FV Gang».

Une distribution de fournitures scolaires organisée par des dealers ? C'est en tout cas ce que soupçonne la préfecture du Vaucluse qui l'a interdite ce samedi. Selon l'arrêté préfectoral, en date du 28 août et révélé par le quotidien La Marseillaise, «cette distribution est à l’initiative du FV Gang comme le montre la photo illustrant le compte "une voix dans la zone", groupe lié au trafic de stupéfiants» dans ce quartier prioritaire de la ville d'Orange, qui abrite 4.000 habitants.

Annoncée en début de semaine sur TikTok, cette distribution devait avoir lieu à deux jours de la rentrée des classes dans un gymnase du quartier de Fourchevieilles. En effet, si à Avignon ou Carpentras, les municipalités offrent des kits de fournitures scolaires à tous les élèves, ce n’est pas le cas à Orange.

Une opération similaire en septembre 2024

«La réalisation par ce réseau d'une action caritative est de nature à valoriser les actions du groupe FV Gang ainsi que sa réputation et a pour effet de diffuser une image positive de criminalité organisée liée au trafic», peut-on lire dans l'arrêté du préfet de Vaucluse, qui souligne «l'omniprésence du trafic de stupéfiants dans le département», l'un des plus pauvres de France.

Selon la préfecture, une opération similaire avait déjà été organisée en septembre 2024 par des personnes liées au trafic de stupéfiants local et se revendiquant aussi du groupe FV Gang.

Au début du mois, la radio Ici Gard-Lozère avait révélé que des habitants d’un quartier populaire de Bagnols-sur-Cèze, dans le Gard, avaient quant à eux reçu un courrier de dealers du quartier, s’excusant pour les «nuisances» causées par le trafic, proposant en contrepartie les services de «jeunes motivés» pour du bricolage ou des courses.