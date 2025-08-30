Laurent Wauquiez exhorte François Bayrou à «corriger» son budget lors de sa rentrée politique

Le leader des députés LR, Laurent Wauquiez, a appelé ce samedi le Premier ministre François Bayrou à «corriger» son projet de budget afin de prendre en compte «la France qui travaille».

La rentrée politique bat son plein. Le patron des députés LR Laurent Wauquiez a exhorté samedi le Premier ministre François Bayrou à «corriger» la copie de son budget pour «entendre la France qui travaille», sans appeler explicitement à voter la confiance, proposant d'abord de consulter les adhérents du parti.

«Voilà ce que je dirai à François Bayrou : corrigez tant qu’il est encore temps les mesures ciblant la France qui travaille», a affirmé le député lors de sa traditionnelle rentrée politique au Mont-Mézenc (Haute-Loire), avant les consultations des partis qu'effectuera en début de semaine prochaine le chef du gouvernement.

Faire «des économies drastiques»

Qualifiant «d'erreur» la proposition du Premier ministre de supprimer deux jours fériés, il a décrié cette mesure comme «le symbole de ces efforts qu’on ne demande qu’à ceux qui travaillent déjà pour que les autres touchent les aides sociales».

Le député de Haute-Loire a appelé François Bayrou à faire «des économies drastiques sur la bureaucratie, l’immigration et l'assistanat», estimant qu'il devait plutôt «s'attaquer aux 365 jours fériés de ceux qui ne font rien et profitent du système».

Sur le vote de la confiance du 8 septembre, il ne s'est engagé explicitement à la voter à aucun moment de son discours.

Malgré l'appel à la voter par le président du parti Bruno Retailleau, également ministre de l'Intérieur, «près d'un tiers des députés LR est réticent à le faire», a expliqué l'entourage de Laurent Wauquiez.

«Les Républicains ne doivent pas être un parti de godillots. Les Républicains ne doivent signer aucun chèque en blanc à François Bayrou», a proclamé le député de Haute-Loire.

Il a toutefois assuré qu'il «n'associera jamais sa voix au vote de la France insoumise, ni le 8 septembre, ni un autre jour», qualifiant la formation de Jean-Luc Mélenchon comme un parti «anti-français et anti-républicain».

Une consultation des adhérents à venir

Avant le vote de confiance, le patron des députés LR, largement battu par Bruno Retailleau au mois de mai lors de l'élection interne à la présidence du parti, a appelé sa formation politique à organiser une consultation numérique des plus de 120.000 adhérents sur la question de confiance à François Bayrou à l'occasion du congrès qui aura lieu les 6 et 7 septembre prochain en région parisienne.

«Je ne conçois pas que nous prenions position le 8 septembre sans que les adhérents de notre famille politique ne soient consultés», a-t-il insisté.