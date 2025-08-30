Le Crédit Mutuel confronté à une panne informatique de grande ampleur

Les services informatiques du Crédit Mutuel ont été affectés par une vaste panne pendant deux heures ce samedi. Les clients du groupe bancaire se sont ainsi retrouvés démunis face à ce que la banque a qualifié de «dysfonctionnement interne».

Pas de panique si vous avez rencontré des difficultés avec vos cartes bancaires ce samedi : elles étaient peut être concernées par une panne des services informatiques du Crédit Mutuel. «Un dysfonctionnement interne a empêché ce jour, entre 17h20 et 19h30, les paiements et retraits par carte bancaire des sociétaires et clients de 16 fédérations du Crédit Mutuel», a indiqué la banque sur le réseau social X samedi.

📢 Un dysfonctionnement interne a empêché ce jour, entre 17h20 et 19h30, les paiements et retraits par carte bancaire des sociétaires et clients de 16 fédérations du Crédit Mutuel. La cause interne de l’incident a été identifiée et résolue grâce à la mobilisation de nos équipes… — Crédit Mutuel (@CreditMutuel) August 30, 2025

«La cause interne de l’incident a été rapidement identifiée et résolue grâce à la mobilisation de nos équipes informatiques», poursuit l'entreprise bancaire qui présente ses «sincères excuses aux sociétaires, clients et commerçants concernés».

un groupe qui compte 14 millions de clients

Selon un porte-parole du groupe, il s'agissait d'un bug au niveau de l'acceptation des paiements des porteurs de cartes Crédit Mutuel, CIC et Monabanq, une panne qui «n'est pas inédite» dans le monde bancaire même si c'est la première fois qu'elle affectait le groupe aux 14 millions de clients.

Il ne pouvait pas encore préciser combien de clients avaient été concernés exactement. Sur les réseaux sociaux, de très nombreux clients se sont plaints de ne pas pouvoir règler leurs achats à deux jours de la rentrée.

D'après le site Downdetector, qui recense les pannes de communications de plateformes en ligne, plus de 5.200 signalements avaient été faits sur la panne du Credit Mutuel et près de 3.000 pour le CIC, samedi aux alentours de 20H30.