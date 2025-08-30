«On ne peut pas tenir deux ans comme cela» : Jordan Bardella appelle à une dissolution de l'Assemblée nationale

En déplacement dans la Marne ce samedi, le président du Rassemblement national Jordan Bardella a déclaré ne «pas voir d'autre solution» à la crise politique que de se «tourner vers les Français» en organisant de nouvelles législatives.

«On ne peut pas tenir deux ans comme cela». En visite à la Foire de Châlons-en-Champagne (Marne) ce samedi, le président du RN Jordan Bardella a de nouveau appelé à un retour aux urnes, estimant qu'Emmanuel Macron pourrait être «contraint» à une nouvelle dissolution en raison des «blocages».

«Le fait de ne pas vouloir dissoudre l'Assemblée nationale au moment où on se parle ne veut pas dire qu'il (le chef de l'État Emmanuel Macron) n'y soit pas contraint à un moment donné, tant les blocages pourraient subsister au sein du Parlement», a estimé l'eurodéputé devant la presse.

Hyperfiscalité, insécurité et immigration

«Moi je suis venu dire aujourd'hui à nos compatriotes que la stabilité des institutions, la stabilité du pays est possible, mais qu'aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir sont des facteurs d'instabilité tant les politiques qu'ils mènent et les choix qu'ils ont faits sont contestés par les Français», a poursuivi Jordan Bardella.

«Parce que pendant qu'on a ces débats politiciens sur l'état actuel des forces à l'Assemblée nationale, il y a des difficultés quotidiennes pour les Français qui ne sont pas traitées», a complété le président du RN, énumérant pêle-mêle le pouvoir d'achat, «l'hyperfiscalité», l'incertitude pour les entreprises, l'insécurité et l'immigration qui «continue d'exploser». «S'il n'y a pas de rupture et s'il n'y a pas de changement dans la politique qui est mise en oeuvre dans le pays, à ce moment-là, on ne sortira pas de l'impasse», a-t-il estimé.

«Nous dirons à François Bayrou ce que je vous dis là, mon discours ne variera pas, celui de Marine Le Pen non plus», a-t-il promis. Les deux chefs de file du RN devraient rencontrer le chef du gouvernement mardi à Matignon pour des consultations avant le vote de confiance à l'Assemblée sur l'état des finances publiques et l'ampleur de l'effort budgétaire à accomplir en 2026.

De son côté, Emmanuel Macron a réaffirmé vendredi son intention d'exercer son mandat de président de la République jusqu'à son terme en 2027, qualifiant de «politique fiction» le scénario d'une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale, malgré le risque très élevé de voir le gouvernement Bayrou tomber le 8 septembre à l'issue d'un vote de confiance.