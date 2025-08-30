Orages : voici les 29 départements placés en vigilance jaune ce dimanche

Météo-France a placé 29 départements en vigilance jaune orages pour la journée de dimanche. L'instabilité va gagner presque tout le sud de la France.

Depuis le début de la semaine, l'Hexagone est soumis à un flux océanique qui amène pluie et orages. Et La journée de ce dimanche 23 juillet ne fera pas exception, puisque Météo-France a placé 29 départements en vigilance jaune au risque d'orages.

© Météo-France

Dans le détail, l'Ain, l'Allier, l'Ardèche, l'Ariège, l'Aude, l'Aveyron, les Bouches-du-Rhône, le Cantal, la Corrèze, la Creuse, la Dordogne, la Drôme, le Gard, le Gers, la Haute-Garonne, la Haute-Loire, la Haute-Vienne, l'Hérault, l'Isère, la Loire, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Lozère, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Orientales, le Rhône, le Tarn, le Tarn-et-Garonne et le Vaucluse sont concernés.

«Dimanche soir, une dégradation orageuse avec de fortes intensités pluvieuses se met en place sur le sud-est du pays, en commençant par la Lozère, le Gard et l'Ardèche, puis se décalant vers l'est en cours de nuit», note l'institut météorologique.

Deux départements (Lozère et le Gard) sont également placés en vigilance jaune pour pluie-inondation.