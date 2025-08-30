Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Orages : voici les 29 départements placés en vigilance jaune ce dimanche

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Météo-France a placé 29 départements en vigilance jaune orages pour la journée de dimanche. L'instabilité va gagner presque tout le sud de la France. 

Depuis le début de la semaine, l'Hexagone est soumis à un flux océanique qui amène pluie et orages. Et La journée de ce dimanche 23 juillet ne fera pas exception, puisque Météo-France a placé 29 départements en vigilance jaune au risque d'orages.

 

© Météo-France

Dans le détail, l'Ain, l'Allier, l'Ardèche, l'Ariège, l'Aude, l'Aveyron, les Bouches-du-Rhône, le Cantal, la Corrèze, la Creuse, la Dordogne, la Drôme, le Gard, le Gers, la Haute-Garonne, la Haute-Loire, la Haute-Vienne, l'Hérault, l'Isère, la Loire, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Lozère, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Orientales, le Rhône, le Tarn, le Tarn-et-Garonne et le Vaucluse sont concernés.

«Dimanche soir, une dégradation orageuse avec de fortes intensités pluvieuses se met en place sur le sud-est du pays, en commençant par la Lozère, le Gard et l'Ardèche, puis se décalant vers l'est en cours de nuit», note l'institut météorologique.

Sur le même sujet Orages : voici ce qu'il faut faire quand une personne est frappée par la foudre Lire

Deux départements (Lozère et le Gard) sont également placés en vigilance jaune pour pluie-inondation. 

Météooragesvigilance météoorage

À suivre aussi

Pluie-inondation : voici les 2 départements placés en vigilance jaune ce dimanche
Vents violents : voici le seul département placé en vigilance jaune ce samedi
Orages : voici les deux départements placés en vigilance jaune ce samedi

Ailleurs sur le web

Dernières actualités