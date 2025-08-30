Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Pluie-inondation : voici les 2 départements placés en vigilance jaune ce dimanche

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Météo-France a placé 2 départements en vigilance jaune pluie-inondation pour la journée de dimanche 31 août. Voici lesquels. 

La journée sera pluvieuse dans la moitié sud de la France. Météo-France a placé 2 départements en vigilance jaune pour des risques de «pluie-inondation» ce dimanche.

© Météo-France

Les départements concernés sont la Lozère et le Gard. Ils sont également placés en vigilance jaune orages, comme 29 autres départements.

Sur le même sujet Voici les 5 pires destinations de mariage en fonction de la météo, selon une étude Lire

«Dimanche soir, une dégradation orageuse avec de fortes intensités pluvieuses se met en place sur le sud-est du pays, en commençant par la Lozère, le Gard et l'Ardèche, puis se décalant vers l'est en cours de nuit», note l'institut météorologique et précise qu'une «évolution de la vigilance ne peut être exclue dès dimanche soir»

MétéopluieInondationvigilance météo

À suivre aussi

Vents violents : voici le seul département placé en vigilance jaune ce samedi
Orages : voici les deux départements placés en vigilance jaune ce samedi
Vagues-submersion : voici les 3 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Ailleurs sur le web

Dernières actualités