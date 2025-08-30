Pluie-inondation : voici les 2 départements placés en vigilance jaune ce dimanche

Météo-France a placé 2 départements en vigilance jaune pluie-inondation pour la journée de dimanche 31 août. Voici lesquels.

La journée sera pluvieuse dans la moitié sud de la France. Météo-France a placé 2 départements en vigilance jaune pour des risques de «pluie-inondation» ce dimanche.

© Météo-France

Les départements concernés sont la Lozère et le Gard. Ils sont également placés en vigilance jaune orages, comme 29 autres départements.

«Dimanche soir, une dégradation orageuse avec de fortes intensités pluvieuses se met en place sur le sud-est du pays, en commençant par la Lozère, le Gard et l'Ardèche, puis se décalant vers l'est en cours de nuit», note l'institut météorologique et précise qu'une «évolution de la vigilance ne peut être exclue dès dimanche soir»