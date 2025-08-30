Pluie-inondation : voici les 32 départements placés en vigilance jaune ce dimanche

Météo-France a placé 32 départements en vigilance jaune pour la pluie et les inondations pour la journée de dimanche 31 août.

La journée sera pluvieuse dans la moitié sud de la France. Météo-France a placé 32 départements en vigilance jaune pour des risques de «pluie-inondation» ce dimanche.

Source : Météo-France

Les départements concernés sont l'Ain, l'Allier, l'Ariège, l'Aube, l'Aveyron, les Bouches-du-Rhône, le Cantal, la Charente, la Charente-Maritime, le Cher, la Côte-d'Or, la Drôme, la Gironde, l'Hérault, l'Indre, l'Isère, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, la Lozère, la Haute-Marne, la Nièvre, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Orientales, le Rhône, la Saône-et-Loire, les Deux-Sèvres, le Tarn, le Vaucluse, la Vienne, la Haute-Vienne et l'Yonne.

«De la Bretagne et les Pays de la Loire jusqu'aux Hauts-de-France, après un passage pluvieux dans la nuit, éclaircies et passages nuageux parfois accompagnés d'ondées alternent, le vent de sud-ouest est sensible près des côtes. Par contre la perturbation s'installe de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'à la Champagne-Ardenne et la Lorraine pour une bonne partie de la journée, avec dès le matin un temps couvert et des pluies parfois marquées. Du nord de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'au Centre-Val de Loire, les averses s'accompagnent souvent d'orages et se renforcent, donnant localement de bons cumuls», a anticipé Météo-France.

«De l'Aquitaine au Centre-Val de Loire, les pluies orageuses restent fréquentes puis s'étendent jusqu'à Midi-Pyrénées, l'Auvergne et la Bourgogne, en se renforçant encore et peuvent donner de bons cumuls. En soirée, les pluies orageuses s'établissent de l'Occitanie jusqu'à la Bourgogne-Franche-Comté et la Lorraine, avec de très fortes pluies prévues sur le Languedoc et les Cévennes. La nuit suivante, le temps perturbé se décale lentement, de l'est de l'Occitanie et l'ouest de la PACA jusqu'à Rhône-Alpes et l'Alsace, avec des pluies orageuses localement intenses sur l'est du Languedoc, l'ouest de PACA et le sud de Rhône-Alpes avec des cumuls importants possibles», a conclu cette source.