Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

«Quand vous défendez Israël dans l'espace public ou que vous luttez activement contre l'antisémitisme, vous prenez un torrent de haine en pleine figure», déplore Kevin Bossuet

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Quand vous défendez Israël dans l'espace public ou que vous luttez activement contre l'antisémitisme, vous prenez un torrent de haine en pleine figure», a déploré l'enseignant Kevin Bossuet, ce samedi sur CNEWS, en réaction à la multiplication des actes contre les juifs ces dernières années en France.

Antisémitisme

À suivre aussi

«Un crime motivé par la haine» : une femme juive blessée à l'arme blanche dans un supermarché au Canada
Antisémitisme : «Si Emmanuel Macron n'intervient pas, son bilan portera la montée de la haine des juifs en France et un Etat qui ne réagit pas», prévient Noëlle Lenoir
Croix gammée, tags, moustache d'Adolf Hitler : une statue de la vierge recouverte d'inscriptions antisémites en Loire-Atlantique

Ailleurs sur le web

Dernières actualités