Une retraitée de 78 ans jette un nid de guêpes sur les squatteurs de sa maison

À Sant Martí de Tous, un village proche de Barcelone, une retraitée de 78 ans a lancé un nid de guêpes par la fenêtre pour faire fuir les squatteurs qui occupent sa maison depuis son retour de vacances en juillet dernier.

Qui s'y frotte, s'y pique. Dans le village de Sant Martí de Tous, à proximité de Barcelone, une retraitée de 78 ans a lancé un nid de guêpes par la fenêtre pour chasser les squatteurs qui avaient investi sa maison après son retour de vacances en juillet dernier.

Le conflit a éclaté à son retour de la Costa Brava, lorsque la septuagénaire a découvert, avec stupeur, que cinq inconnus ont pris possession de son domicile, où elle réside depuis plus de 50 ans. «C’était comme un coup de poignard. C’est ma maison, où j’ai vécu avec mon mari, où j’ai élevé mes enfants», confie-t-elle.

Face à l'inaction des autorités, elle a décidé de prendre les choses en main, quitte à recourir à des méthodes peu conventionnelles. Selon des témoins, elle aurait arraché un nid de guêpes et l’aurait lancé dans la maison.

Les squatteurs, paniqués, ont fui sous les piqûres des insectes. «Qu’ils portent plainte s’ils veulent. C’est ma maison, et je ne les laisserai pas y rester », déclare-t-elle, assurant ne rien regretter de son acte. Pour l'instant, aucun des occupants n’a déposé plainte.

des réactions partagées

L’incident suscite des réactions partagées dans le village. Certains soutiennent la vieille dame, soulignant qu'elle défend son bien avec détermination. D’autres dénoncent l’usage excessif de telles méthodes, jugées dangereuses.

Actuellement hébergée chez une amie, la retraitée doit cependant se préparer à une longue bataille juridique. En effet, la maison est inscrite au nom de son fils, et celle-ci ne constitue pas sa résidence principale.

En Espagne, l’occupation illégale d’une propriété secondaire est considérée comme une infraction mineure, ce qui retarde considérablement les procédures d’expulsion.