«Beaucoup d'habitants du 18e arrondissement de Paris, quartier qu'ils surnomment eux-mêmes le "petit Kaboul", ont l'impression de ne plus être en France», avance Kévin Bossuet

«Beaucoup d'habitants du 18e arrondissement, quartier qu'ils surnomment eux-mêmes le "petit Kaboul", ont l'impression de ne plus être en France», a avancé le professeur Kévin Bossuet, ce dimanche sur CNEWS, en réaction à la mort d'un homme poignardé rue Marx-Dormoy dans la nuit du 14 au 15 août derniers.