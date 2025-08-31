Bijoux de luxe dissimulés dans un slip, deux hommes interpellés gare de Lyon à Paris

Près de 10 millions d’euros de bijoux ont été découverts samedi matin sur deux passagers arrivant en TGV de Lyon. L’un des suspects, mineur, cachait une partie du butin dans son sous-vêtement. Une enquête pour recel de vol en bande organisée a été confiée à la BRB.

Drôle de cachette pour un si gros butin. Alors qu'ils étaient confrontés à un banal contrôle policier, deux hommes d'origine tunisienne et connus des services de police ont été arrêtés gare de Lyon, ce samedi dans le 12ᵉ arrondissement de Paris.

Selon les informations du Parisien confirmées par le parquet, les enquêteurs ont mis la main sur des pièces de joaillerie d’une valeur estimée à près de 10 millions d’euros : une montre Rolex, un collier à 5 millions, des boucles d’oreilles à 2 millions et une bague chiffrée à 1 million d’euros.

La provenance des bijoux reste à établir

Le tout était dissimulé dans une chaussette glissée dans le slip de l’un des suspects. Une enquête confiée à la brigade de répression du banditisme Outre ces bijoux, les policiers ont également découvert une disqueuse rangée dans la valise des deux passagers.

Le parquet de Paris a précisé avoir ouvert une enquête pour recel de vol en bande organisée et confié les investigations à la brigade de répression du banditisme (BRB). Les circonstances exactes de la provenance des bijoux, tout comme l’éventuel lien avec un vol récent, restent pour l’heure à établir.