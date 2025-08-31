Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Bijoux de luxe dissimulés dans un slip, deux hommes interpellés gare de Lyon à Paris

Alors qu'ils étaient confrontés à un banal contrôle policier, deux hommes ont été arrêtés gare de Lyon, ce samedi dans le 12ᵉ arrondissement de Paris. Sur eux, des pièces de joaillerie d’une valeur estimée à près de 10 millions d’euros ont été retrouvées. [Ludovic MARIN / POOL / AFP]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le

Près de 10 millions d’euros de bijoux ont été découverts samedi matin sur deux passagers arrivant en TGV de Lyon. L’un des suspects, mineur, cachait une partie du butin dans son sous-vêtement. Une enquête pour recel de vol en bande organisée a été confiée à la BRB.

Drôle de cachette pour un si gros butin. Alors qu'ils étaient confrontés à un banal contrôle policier, deux hommes d'origine tunisienne et connus des services de police ont été arrêtés gare de Lyon, ce samedi dans le 12ᵉ arrondissement de Paris.

Selon les informations du Parisien confirmées par le parquet, les enquêteurs ont mis la main sur des pièces de joaillerie d’une valeur estimée à près de 10 millions d’euros : une montre Rolex, un collier à 5 millions, des boucles d’oreilles à 2 millions et une bague chiffrée à 1 million d’euros.

La provenance des bijoux reste à établir

Le tout était dissimulé dans une chaussette glissée dans le slip de l’un des suspects. Une enquête confiée à la brigade de répression du banditisme Outre ces bijoux, les policiers ont également découvert une disqueuse rangée dans la valise des deux passagers.

Sur le même sujet En 90 secondes, ils volent pour 2 millions de dollars de bijoux : des voleurs utilisent un spray anti-ours pour braquer une joaillerie Lire

Le parquet de Paris a précisé avoir ouvert une enquête pour recel de vol en bande organisée et confié les investigations à la brigade de répression du banditisme (BRB). Les circonstances exactes de la provenance des bijoux, tout comme l’éventuel lien avec un vol récent, restent pour l’heure à établir.

bijouxParisinterpellation

À suivre aussi

En 90 secondes, ils volent pour 2 millions de dollars de bijoux : des voleurs utilisent un spray anti-ours pour braquer une joaillerie
Bijoux en or et diamant, pierres précieuses… L’incroyable trésor découvert sous un muret par une association en Dordogne
États-Unis : un homme se fait passer pour un représentant d'un basketteur professionnel et dérobe 700.000 euros de bijoux... en les avalant

Ailleurs sur le web

Dernières actualités