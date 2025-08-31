Bouches-du-Rhône : la rentrée des classes reportée à mardi en raison des mauvaises conditions météorologiques

Dans un communiqué publié ce dimanche 31 août, la préfecture des Bouches-du-Rhône a annoncé le report de la rentrée des classes, prévue ce lundi 1er septembre, au lendemain mardi en raison des conditions météorologiques.

Le département en alerte orange pour pluie-inondation et orages. Face aux intempéries annoncées, la rentrée scolaire est reportée à mardi dans les Bouches-du-Rhône.

«Les écoles, collèges et lycées seront donc fermés ce lundi 1er septembre et rouvriront le mardi 2 septembre au matin pour assurer la rentrée scolaire de tous les élèves, des étudiants et du corps enseignant du département des Bouches-du-Rhône dans les meilleures conditions», a indiqué la préfecture.

Aucun transport scolaire assuré

En plus du report de la rentrée scolaire dans le département, le préfet a également annoncé la suspension des transports scolaires dans l'ensemble des Bouches-du-Rhône.

«Dimanche soir, un épisode méditerranéen se met en place avec des orages violents caractérisés en particulier par de très fortes intensités pluvieuses. Il perdure dans la nuit et au moins jusqu'en matinée de lundi», a indiqué Météo-France dans son bulletin des vigilances pour la journée du lundi 1er septembre.

Selon les informations fournies, une «dégradation pluvio-orageuse arrivera par l'ouest en deuxième partie de nuit, ce dimanche, et devrait donner lieu à des cumuls de l'ordre de 40 à 60 mm par heure. Les cellules orageuses seraient peu mobiles, voire stationnaires, et localement les cumuls pourraient être plus importants pour s'élever au total à 100 voire 150 mm par heure».