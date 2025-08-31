Bourse des collèges 2025-2026 : voici comment obtenir cette aide qui peut atteindre 500 euros

Une «bourse des collèges» a été mise en place pour venir en aide aux familles les plus défavorisées. Pour l'obtenir, voici ce que vous devez faire.

Une aide toujours bienvenue. Qui dit rentrée scolaire, dit achat de fournitures scolaires. Pour certaines familles, ces dépenses peuvent avoir un poids important dans le budget. C'est pourquoi le gouvernement a mis en place une «bourse des collèges». Cette aide qui peut atteindre plus de 500 euros n'est mise à disposition que sous certaines conditions. Voici comment l'obtenir.

La première étape est de s'assurer que vous êtes bien éligible à cette aide. Pour ce faire, rendez-vous sur la page dédiée par le Service Public. Vous devez alors rentrer vos informations concernant la scolarité de votre enfant, votre situation familiale ainsi que vos revenus : «Vos ressources annuelles ne doivent pas dépasser des plafonds, selon le nombre d'enfants que vous avez à charge. Les règles diffèrent selon que l'enfant est scolarisé dans un collège public ou privé ou au Cned», précise le Service-Public.

une demande à faire entre le 1er septembre et le 16 octobre

Si votre situation vous permet de recevoir la bourse, vous devez ensuite en faire la demande. Deux options s'offrent alors à vous :

Soit vous donnez votre accord au moment de réinscrire votre enfant au collège pour l'étude automatique de votre droit à bourse. «Cet accord vaut demande de bourse. Il est conservé pendant toute la durée de la scolarité de votre enfant au collège et au lycée. Vous n’aurez pas d’autre démarche à faire pour que votre droit à bourse soit étudié à chaque rentrée scolaire», explique le Service Public sur son site.

Si vous refusez de donner votre accord pour une étude automatique de votre droit à la bourse, vous devez faire votre demande de bourse en ligne ou en complétant un formulaire papier entre le 1er septembre et le 16 octobre.

La demande en ligne passe par le site ÉduConnect. Pour une première connexion, «vous pouvez créer vous-même votre identifiant et votre mot de passe de connexion, ou bien vous les avez obtenus par courrier ou mail directement auprès de l'établissement».

Si vous optez pour la version papier, vous devrez remplir un formulaire. Une fois remplie, la demande doit être déposée au secrétariat de l'établissement scolaire de votre enfant. L'établissement vous remettra un accusé de réception.

En fonction de votre situation familiale, vos revenus et l'établissement dans lequel votre enfant est scolarisé, vous pouvez recevoir jusqu'à 172 euros par trimestre via cette aide soit un total de 516 euros sur l'année scolaire entière.

Source : Service-Public

La bourse est versée en 3 fois, à chaque trimestre (généralement fin décembre, fin mars et fin juin).