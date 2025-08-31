Budget, jours fériés, immigration... Ce qu'il faut retenir de l'intervention télévisée de François Bayrou

À l’approche du vote de confiance du 8 septembre, le Premier ministre a tenté de défendre sa ligne et de désamorcer une rentrée politique placée sous haute tension, en répondant aux questions de Sonia Mabrouk et de ses confrères de France Info, LCI et BFMTV.

Dira-t-il au revoir aux Français le 8 septembre ? «Le sujet, ce n'est pas de connaître le destin de François Bayrou, c'est la question du destin de la France», a affirmé le Premier ministre François Bayrou en préambule de son interview, diffusée ce dimanche à partir de 18h, en simultané sur CNEWS et toutes les chaînes d'information en continu de la TNT.

«Si le gouvernement tombe, on changera de politique, on abandonnerait une politique vitale pour le pays», a ensuite prévenu le locataire de Matignon, qui a annoncé qu'il solliciterait un vote de confiance le 8 septembre, près de 9 mois après avoir été nommé chef du gouvernement par Emmanuel Macron, et alors qu'il est vivement contesté depuis la présentation de son budget au début de l'été.

Et depuis l'annonce d'un vote devant le parlement, la gauche et le RN n'ont eu de cesse de marteler qu'ils voteraient contre la confiance, rendant quasi inéluctable la chute du chef de gouvernement.

Deux jours feriés en moins une mesure «discutable»

Travailler gratuitement deux jours de plus, l'une des mesures de ce budget explosif, les Français trouvent ça injuste. «Cette mesure n'est pas une mesure comme les autres parce que ce n'est pas des heures de travail en plus mais des jours de travail en plus pour le pays. Le pays qui est arrêté passe ainsi à l'activité et ce n'est pas quelque chose qui se mesure en minutes de travail, c'est de la richesse créée pour notre pays», a défendu François Bayrou, avant d'expliquer que cette mesure était «tout à fait discutable».

«J'avais envisagé qu'on passe de 35 à 36 heures de travail par semaine. Et puis je ne l'ai pas fait car je vois l'ampleur des réactions. Et je ne l'ai pas fait parce que c'est à partir de 35 heures que se déclenchent les heures supplémentaires», a précisé le locataire de Matignon.

Il a ensuite écarté les propositions budgétaires du Parti socialiste, qui a proposé de réduire le déficit de 21,7 milliards d'euros en 2026, avec à la clé une hausse des recettes, à travers une taxation des hauts patrimoines. Selon lui, «les propositions du PS, ça veut dire qu'on ne fait rien» pour réduire la dette.

Il a particulièrement critiqué leur volonté de mettre en place une taxe de 2% sur les patrimoines de plus de 100 millions d'euros, inspirée par l'économiste Gabriel Zucman et censée rapporter 15 milliards d'euros. Elle se heurtera «au nomadisme fiscal», a-t-il mis en garde.

«L'immigration n'est pas la cause de la situation du pays»

Sur le volet migratoire, le locataire de Matignon a été clair. «L'immigration n'est pas la cause de la situation du pays», a martelé le Premier ministre, qui a néanmoins estimé que la politique française devait «évoluer» tant au niveau de son «volume» que «dans sa capacité à maîtriser les entrées et les sorties du territoire». «Je suis d’accord pour qu’on regarde s’il y a pour des étrangers des avantages, comme le dit le RN, dont les Français ne profiteraient pas», a-t-il concédé.

François Bayrou a justifié une nouvelle fois dimanche sa décision de solliciter le vote de confiance de l'Assemblée nationale par le fait «qu'il n'y a aucune politique courageuse possible» sans «l'assentiment minimal des Français et de ceux qui les représentent».

«S'il n'y a pas cet accord minimal, cette entente sur le diagnostic, alors la situation est présentée comme étant le pouvoir contre les Français, le haut contre le bas (...) Vous êtes obligés de battre en retraite sur chacune des mesures», a-t-il argumenté lors de cette interview avec les quatre chaînes d'information en continu.