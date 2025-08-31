Crues : voici les 4 départements placés en vigilance jaune ce dimanche

Météo-France a émis une vigilance jaune pour risque de crues concernant 4 départements pour la journée de ce dimanche 31 août.

La prudence reste de mise aux abords de certains cours d'eau. Météo-France a placé 4 départements en vigilance jaune crues pour la journée de ce dimanche 31 août.

© Météo-France

Sont concernés : l’Ardèche, la Drôme, le Gard ainsi que le Vaucluse. Il faudra par ailleurs être aussi très vigilant dans les départements de l’Ardèche et du Gard, qui sont placés en vigilance orange pour des risques d’orages et de pluie-inondation ce dimanche.

Six autres départements du pays sont également concernés ce dimanche par des vigilances orange aux orages uniquement.