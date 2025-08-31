Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Crues : voici les 4 départements placés en vigilance jaune ce dimanche

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Météo-France a émis une vigilance jaune pour risque de crues concernant 4 départements pour la journée de ce dimanche 31 août.

La prudence reste de mise aux abords de certains cours d'eau. Météo-France a placé 4 départements en vigilance jaune crues pour la journée de ce dimanche 31 août.

© Météo-France

Sont concernés : l’Ardèche, la Drôme, le Gard ainsi que le Vaucluse. Il faudra par ailleurs être aussi très vigilant dans les départements de l’Ardèche et du Gard, qui sont placés en vigilance orange pour des risques d’orages et de pluie-inondation ce dimanche.

Sur le même sujet Orages : voici les 8 départements placés en vigilance orange ce dimanche Lire

Six autres départements du pays sont également concernés ce dimanche par des vigilances orange aux orages uniquement.

Météo-FranceCruesvigilance météo

À suivre aussi

Vents violents : voici le seul département placé en vigilance jaune ce samedi
Orages : voici les deux départements placés en vigilance jaune ce samedi
Vagues-submersion : voici les 3 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Ailleurs sur le web

Dernières actualités