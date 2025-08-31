Toute l’actu en direct 24h/24
Crues : voici les 6 départements placés en vigilance jaune ce lundi

Météo-France a émis une vigilance jaune pour un risque de crues concernant 6 départements pour la journée de ce lundi 01 septembre.

Une rentrée plutôt maussade. Météo-France a placé 6 départements en vigilance jaune crues pour la journée de ce lundi 01 septembre.

Sont concernés : l’Ardèche, les Bouches-du-Rhône, la Drôme, le Gard, le Var ainsi que le Vaucluse. Il faudra par ailleurs être aussi très vigilant dans ces 6 départements qui sont placés en vigilance orange pour des risques d’orages et de pluie-inondation ce lundi.

Un autre département du pays est également concerné ce lundi par une vigilance orange aux orages. Il s’agit de la Lozère.

