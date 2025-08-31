Toute l’actu en direct 24h/24
Discours de Sarah Knafo, d’Eric Zemmour, civilisation… Quel est le programme de l’université d’été du parti Reconquête ?

Eric Zemmour prendra la parole vers 16h. [CLEMENT MAHOUDEAU / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le parti Reconquête, présidé par Éric Zemmour, effectue sa rentrée, à l’occasion de son université d’été ce dimanche 31 août à Orange, dans le Vaucluse. 

Une séquence importante pour la formation politique. Ce dimanche, Reconquête donne rendez-vous à ses représentants, adhérents et sympathisants à Orange, dans le Vaucluse pour son université d’été. L’année dernière, le parti d’Éric Zemmour avait déjà choisi cette commune pour se retrouver. 

Lors de cette journée, qui se déroulera de 11h à 18h, plusieurs ateliers seront organisés, tandis que différents thèmes chers au parti seront abordés, à l’image de l’enjeu civilisationnel de la France, l’économie, ou encore «le combat médiatique et local».

Lors de cette université, Sarah Knafo, eurodéputée Reconquête prononcera un discours, avant celui d’Eric Zemmour, prévu à 16h.

