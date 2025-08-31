Disparition brutale du président du musée d'Orsay, Sylvain Amic

Nommé en 2024 à la tête des prestigieux musées parisiens, ce conservateur passionné avait fait de la démocratisation de l’art son combat. Son décès soudain, survenu dans le Gard, a suscité une vive émotion jusque dans les plus hautes sphères de l’État.

Le monde de la culture est en deuil. Sylvain Amic, président des musées d’Orsay et de l’Orangerie, est décédé subitement à l’âge de 58 ans, moins de dix-huit mois après avoir pris les rênes de l’établissement public qu’il qualifiait de «rêve de sa vie». Selon une source proche, il se trouvait dans un village près de Bagnols-sur-Cèze (Gard) lorsqu’il a appelé le Samu, avant de succomber à une «mort naturelle».

La nouvelle a aussitôt suscité une pluie d’hommages. «Sa disparition est un choc», a réagi Emmanuel Macron dimanche sur X, saluant un homme qui, «à Montpellier, Rouen ou Paris, œuvrait pour que chacun puisse accéder aux merveilles de l’art, de Soulages à Manet». La ministre de la Culture, Rachida Dati, a souligné pour sa part qu’«avec sa disparition, la culture perd l’un de ses meilleurs connaisseurs et la France un grand serviteur de l’État », rappelant son « esprit ouvert et créatif», ainsi que son attention aux autres.

Proposé par la ministre de la Culture au printemps 2024 pour succéder à Christophe Leribault, parti diriger Versailles, Sylvain Amic avait déjà côtoyé les cabinets ministériels : conseiller auprès de Rima Abdul Malak, il avait rejoint son équipe après avoir dirigé les onze musées de la métropole rouennaise.

«Diriger le musée d’Orsay était le rêve de sa vie»

«Diriger le musée d’Orsay était le rêve de sa vie», a confié cette dernière à l’AFP, louant le travail «extraordinaire» qu’il avait accompli en Normandie. Conservateur général du patrimoine, spécialiste des périodes moderne et contemporaine, il avait suivi un parcours atypique.

Né à Dakar en 1967, il avait commencé sa vie professionnelle comme instituteur, avant de réussir le concours de l’Institut national du patrimoine en 1997 et d’embrasser une carrière de conservateur. Aux commandes d’Orsay, il plaidait pour une programmation plus audacieuse à destination des jeunes adultes et défendait la circulation des collections en région, afin de «restituer le musée à l’ensemble de la nation».

En 2018 déjà, la ministre Françoise Nyssen lui avait confié une mission sur la diffusion des œuvres hors de Paris. Le musée d’Orsay, installé sur les rives de la Seine, bat régulièrement des records de fréquentation – plus de 3,2 millions de visiteurs en 2022 – et s’apprête à lancer de grands travaux pour moderniser son accueil.

L’Orangerie, voisin de la place de la Concorde, conserve quant à lui quelques-uns des plus célèbres chefs-d’œuvre impressionnistes, dont les « Nymphéas » de Monet. Sylvain Amic avait brigué sans succès la direction d’Orsay dès 2017, avant de l’obtenir sept ans plus tard. Sa disparition brutale laisse le monde de l’art orphelin d’un conservateur à la fois érudit, chaleureux et convaincu que les musées doivent s’ouvrir au plus grand nombre.