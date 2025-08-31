Distribution de fournitures scolaires par des dealers à Orange : «Ils se placent en concurrence des institutions, à l'instar du cartel de Medellin», analyse Claude Moniquet

«Les trafiquants de drogue se placent en concurrence des institutions, à l'instar du cartel de Medellin», a analysé le spécialiste terrorisme et renseignements Claude Moniquet, ce dimanche sur CNEWS, en réaction à la distribution de fournitures scolaires organisées par des dealers à Orange, dans le Vaucluse. Cette action a depuis été interdite par le préfecture du département.