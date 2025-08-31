Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Distribution de fournitures scolaires par des dealers à Orange : «Ils se placent en concurrence des institutions, à l'instar du cartel de Medellin», analyse Claude Moniquet

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Les trafiquants de drogue se placent en concurrence des institutions, à l'instar du cartel de Medellin», a analysé le spécialiste terrorisme et renseignements Claude Moniquet, ce dimanche sur CNEWS, en réaction à la distribution de fournitures scolaires organisées par des dealers à Orange, dans le Vaucluse. Cette action a depuis été interdite par le préfecture du département.

narcotraficcarteltrafic de drogue

À suivre aussi

Vendin-le-Vieil : nouvelle nuit agitée à la prison pour narcotrafiquants
«Le narcotrafic est en train de complètement gangrener les villes moyennes», s'inquiète Véronique Jacquier
Trafic de drogue à Clermont-Ferrand : «Etant donné que l'opération "place nette" est une approche ponctuelle, tout revient comme avant après le départ des forces de l'ordre», regrette Jérémy Stubbs

Ailleurs sur le web

Dernières actualités