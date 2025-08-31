Finances publiques, crise politique, municipales 2026... Ce qu'il faut retenir du discours de rentrée d'Eric Zemmour

À Orange (Vaucluse), pour la rentrée politique de Reconquête, Éric Zemmour a eu des mots forts sur ce qu'il considère comme étant la «mort» de la politique française. S’appuyant sur la défiance des Français envers les partis, il a revendiqué une «révolution antipolitique» et une rupture assumée avec le système.

Le discours d’Éric Zemmour lors de la rentrée politique de Reconquête à Orange, ce dimanche 31 août, a marqué un moment fort de la vie du mouvement, mêlant bilan, diagnostic et plaidoyer pour que le parti devienne un parti de poids dans le paysage national.

L’ancien candidat à la présidentielle y a fêté son 67e anniversaire entouré de ses soutiens, Sarah Knafo en tête et de plusieurs figures intellectuelles et politiques, dont il a loué l’engagement et l’expertise.

Vives critiques envers François Bayrou et Michel Barnier

Éric Zemmour a pris le temps de revenir sur la séquence politique récente, marquée par les passages à Matignon de Michel Barnier et François Bayrou, qu’il décrit comme des «stagiaires» inefficaces, incapables de redresser la France.

Selon lui, aucune des solutions proposées, ni un nouveau Premier ministre, ni de nouvelles législatives, ne pourront permettre d'échapper à la crise démocratique qui secoue le pays. «La crise politique rend impossible de résoudre les autres crises», a-t-il martelé en appelant à une nouvelle élection présidentielle.

Les États-Unis mis en avant

Le président du parti Reconquête a opposé la paralysie politique française à ce qu’il présente comme l’efficacité de Donald Trump aux États-Unis.

Il a vanté les résultats obtenus en matière de lutte contre l’immigration et des réformes outre-Atlantique, et a critiqué ce qu'il considère comme une soumission des dirigeants européens face aux États-Unis, incarnée par une Ursula von der Leyen décrite comme effacée devant Trump.

Le retour souhaité du protectionnisme

Pour Eric Zemmour, l’avenir économique et social de la France réside dans le retour du protectionnisme, l’abandon du dogme du libre-échange et la préservation des intérêts nationaux.

Il a dénoncé la «naïveté» des élites européennes et le poids des technocrates installés à Bruxelles, accusés d’affaiblir les producteurs au profit des consommateurs et de sacrifier l’industrie française.

L'homme fort de Reconquête a prôné une Europe pouvant être une «grande zone commerciale», protégée par des barrières tarifaires, et la fin du «marché mondial de la misère».

Les municipales dans le viseur

Eric Zemmour a par ailleurs présenté les têtes de liste de Reconquête aux prochaines municipales 2026, dont Jean Messiha pour la ville d'Evreux (Eure), affirmant vouloir «conquérir» les communes avec des candidats locaux enracinés.

Les principales promesses portant sur la lutte contre la délinquance, la défense des traditions locales et l’identité française, ainsi que la restauration de la sociabilité et de l’art de vivre à la française.

Le chef de Reconquête, enfin, a insisté sur la nécessité de redresser les finances publiques, de lutter contre l’immigration, de restaurer l’école de l’excellence et de réindustrialiser le pays. Il a salué les enseignants et parents mobilisés à ses côtés et annonce la publication d’un guide pour la défense de l’école face à ce qu’il appelle la «propagande» wokiste et écologiste.