Gaza : Israël annonce avoir tué Abou Obeida, le porte-parole de la branche armée du Hamas

Abou Obeida avait été l'un des chefs du Hamas à annoncer l'attaque du 7-Octobre en vidéo. [©Ibraheem Abu Mustafa/REUTERS]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le

Israël a annoncé avoir tué Abou Obeida, le porte-parole de la branche armée du Hamas, dans la bande de Gaza, à l'heure où son armée poursuit son offensive dans le territoire palestinien.

Un éminent cadre du Hamas est tombé. Sur son compte X, le ministre de la Défense israélien, Israël Katz, a annoncé la mort du porte-parole du Hamas, surnommé Abou Obeida.

«Le porte-parole terroriste du Hamas Abou Obeida a été éliminé à Gaza et a rejoint les autres personnes éliminées de l'axe du mal d'Iran, du Liban et du Yémen au fond de l'enfer», a-t-il écrit sur X, ce dimanche 31 août.

Si l'armée israélienne a également fait part de la mort de «Houdhayfa al-Kahlout, alias Abou Obeida», le Hamas n'a pas réagi à cette annonce.

Une figure récurrente du Hamas depuis le 7-Octobre

Porte-parole des Brigades Ezzedine al-Qassam depuis 2002, Abou Obeida avait été l'un des chefs du Hamas à annoncer l'attaque du 7-Octobre en vidéo.

Sur le même sujet

Depuis cette triste date, il a fait des dizaines de discours télévisés et publié des messages audio, ainsi que des communiqués de presse et des tweets sur les réseaux sociaux du mouvement, apparaissant toujours en tenue militaire et avec un keffieh recouvrant son visage.



